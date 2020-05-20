功成身退！台酒防疫酒精下週五停產　6月底推隨身瓶「清潔用酒精」

▲台酒防疫酒精。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

隨著新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，防疫酒精供應已經相當足夠，台酒生產「防疫酒精」階段性任務達成，預計在本月底（5月29日）停止生產防疫酒精，並且轉型只生產「清潔用酒精」，以噴頭式含精油的酒精「隨身瓶」，作為民眾日常生活消毒、乾洗手之用。

今年2月新冠肺炎疫情爆發，台酒在2月初即參與「防疫酒精國家隊」，配合徵用防疫酒精，共計有6個產線生產，包含台南隆田、台中、嘉義、屏東、花蓮以及宜蘭，而宜蘭率先退出產製酒精的行列，在5月中即已暫停生產酒精，回歸製造紅露酒。

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台酒表示，退場方案已經提給防疫指揮中心，預計在下周五（29日）退場，但是民眾不用擔心，因為目前台酒還有庫存、各通路像是超商、超市等也都還有庫存，現在台酒已經生產1800萬瓶，還足以提供民眾使用，所以不會停產之後，民眾立刻買不到防疫酒精。

隨著防疫酒精產製所累積下來的經驗，台酒也即將在6月底推出「清潔用酒精」提供民眾在防疫新生活中，個人衛生意識抬頭時，讓媽媽、小朋友都有清潔的酒精可以使用，並且常態化、不會退場。

防疫新生活 台酒將推隨身瓶「清潔用酒精」

台酒的新產品「清潔用酒精」會添加精油、但是不會添加任何香料，仍是以酒精為主。根據台酒的規劃，隨身瓶將由台酒生產原液委外由瓶身公司組裝，預計在6月20日開始銷售，第一批將會生產10萬瓶試水溫。

目前台酒規劃將由台南隆田保留生產線產製清潔用酒精，其他宜蘭、台中、花蓮、嘉義與屏東等廠就回歸正常，但是一旦疫情升溫，這六大酒廠隨時可以啟動配合政府生產酒精，繼續擔任「酒精國家隊」的角色。

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