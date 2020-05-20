美國兔群爆發致命病毒疫情　傳染性高猝死後才能檢測到

▲跟人類一樣，兔子世界如今也遭到致命病毒的入侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國突然爆發兔群感染致命出血性病毒疫情。 這種病毒具有高傳染性，更可怕的是，直到動物突然死亡時，該病毒才會被檢測到。

據《哈芬頓郵報》報導，一種致命的出血性病毒(RHDV2)正在美國西南部肆虐。報導指出，這種病毒今年3月在新墨西哥州首度被發現。之後， 在德州、亞利桑那州、科羅拉多州、內華達州以及加州廣泛散播，已導致大量家兔和野兔死亡。

據了解，這是該種病毒首度在北美野生兔群中爆發。根據美國農業部的說法，該病毒不是新冠病毒，但具有高度傳染性，可透過被感染的兔子或屍體接觸，經過其毛皮、受污染的食物和水進行散播。

被感染的兔子可能會出現發燒、食欲不振、腫脹和呼吸緊張的相關症狀，死亡時鼻子或嘴巴有時會出血。從目前的發現來看，被感染的都是兔形目動物，包括長耳大野兔、野兔和鼠兔等，迄今仍無法判斷是否會對其他動物或人類造成影響。

加州「魚類和野生動物管理局」高級野生動物專家柯利佛德博士稱，該病毒可能會對野兔的數量產生重大衝擊，特別是對一些瀕臨滅絕的河岸刷兔和侏儒兔。柯利佛德稱，不排除病毒對以兔子為食的物種「可能產生影響」。

據指出，被感染的兔子無法治癒，但未被感染的兔子可以透過接種疫苗來對抗這種病毒。之前這種疫苗只被批准在歐洲使用。美國農業部日前在一份新發布的風險通知中表示，疫苗已可以在美國使用。

目前還不清楚這種病毒是如何進入新墨西哥州的。美國疾病生態學專家、新墨西哥州立大學「魚類、野生動物和保護生態系」的負責人貢珀估計，病毒可能是透過國內兔子貿易或兔肉進行散播。影片請看這裡