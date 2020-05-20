杏一搶攻銀髮、橘色商機　數位優化再戰營運高峰

▲左起為杏一董事長陳麗如、總經理蔡德忠。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

杏一醫療（4175）今（20）日舉辦法人說明會，展望營運表現，杏一表示，整體營運績效優於同業，從醫院深入社區政策皆表現亮眼，並在台灣具有經濟規模及良好前景，可謂兩岸醫療用品領導品牌。

根據國發會網站統計，台灣將於2026年邁入超高齡社會，工研院估計台灣整體橘色族群（指50-64 歲健康初老族群）所帶來的商機將於2025年達3.6兆元，杏一洞悉銀髮、樂齡橘色商機崛起趨勢，積極布局線上平台，LINE@官方會員高達53萬人，2019年月平均新增2.5萬會員，而疫情改變民眾消費模式，更是帶動商務平台業績開出紅盤。

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杏一醫療表示，台灣居家保健通路競爭激烈，杏一橫向茁壯展店策略，目前全台門市已達257家、大陸門市16家，並擁23座商場營運，杏一同時積極深入社區型門市，縱向深入在地社區，輔以老老照護、百里活動、樂齡店長等在地活動，深耕社區居家照護核心理念。

展望今年營運，杏一醫療表示，邁入第30週年，將以「新服務、新商機」發展定位，放眼精準行銷，盼透過大數據標分析，結合新零售服務綁定會員，加以導入雲端健康平台，推廣遠端照護及健康監控，針對特定族群提供專一服務，並對於中、長期發展做足充分準備。

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