結合點數卡+額溫檢測　智冠股東會紀念品推「MyCard防疫小黑卡」

▲智冠科技股東會紀念品推「MyCard防疫小黑卡」。（圖／智冠提供）

記者姚惠茹／台北報導

受到新冠肺炎疫情影響，智冠科技（5478）今（20）日宣布，今年股東會特別推出全台首張「MyCard防疫小黑卡」，將點數卡結合額溫檢測功能，提醒民眾隨時注意體溫變化，落實個人衛生防護，與全民一同響應「防疫新生活運動」，增添股東會紀念品的實用性。

智冠表示，今年股東會紀念品「MyCard防疫小黑卡」採雙重設計，除了附贈100元MyCard點數，讓股東可以體驗上千款遊戲及數位內容加值服務，更加入額溫檢測功能，只要將卡片放置額頭5~10秒就會顯示體溫數字，即時掌握身體狀況，不僅方便隨身攜帶還能夠重複使用，成為重要防疫小物。

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智冠指出，即日起至6月12日期間，持股滿1000股以上的股東可至開會通知書所列的徵求地點，交付委託書予徵求業者以兌領紀念品，如為零股股東需在6月15日前先完成電子投票，並在7月6日至7月8日營業時間持身分證件至指定地點領取，或親自出席股東會領取紀念品。



智冠說明，MyCard數位平台將在5月1日至5月31日舉辦「在家玩GAME！拯救世界」系列活動，限時推出MyCard振興折價券、會員簽到、防疫隨堂考等多重回饋，參與防疫知識問答最高還可獨享MyCard 10,000點，儲值指定遊戲或金額還將加碼送出MyCard點數、遊戲虛寶，並有機會參加超級輪盤抽獎，帶回Dyson吹風機/冷暖清淨機/吸塵器或MSI電競主機/螢幕/鍵盤等總價值超過50萬獎項。

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