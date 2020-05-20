再生能源投資挹注　前四月外資對台投資逆勢成長近五成

▲經濟部。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

經濟部投審會今（20）日發佈最新統計，受惠於再生能源政策超前佈署，吸引丹麥商沃旭來台投資248億元，挹注我國前四月外資來台投資金額達890億元，在疫情期間逆勢成長近五成。

依據投審會統計，今年前四月核准僑外投資件數為1,220件，較上年同期增加8.93％；投(增)資金額達29億6,754萬6,000美元(折合新臺幣890億2,638萬元)，較上年同期增加48.68％。

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投審會官員指出，今年以來外資對台灣較大額的投資案件包括：今年一月核准丹麥商ORSTED WIND POWER TW HOLDING A/S增資大彰化東南離岸風力發電股份有限公司、大彰化西南離岸風力發電股份有限公司共計新臺幣約248億元、三月核准盧森堡商DIODES TAIWAN S.A R.L.以新臺幣133億元增資台灣達爾科技股份有限公司及日商鎧俠株式會社以新臺幣82億2,690萬元增資台灣鎧俠股份有限公司等。

今年前四月核准新設公司件數為804件，新設公司投資金額約2億4,236萬美元(折合新臺幣約72億7,082萬元)；另外，今年前四月核准新南向國家來臺投資件數為203件，較上年同期增加2.53％，投(增)資金額計美金1億3,462萬2,000元(折合新臺幣40億3,866萬元)，較上年同期增加47.39％，其中投資金額較大者為新加坡、馬來西亞及泰國。

陸資來臺投資方面，官員指出，今年前四月核准陸資來臺投資件數為41件，較上年同期減少4.65％；投(增)資金額計美金4,183萬9,000元(折合新臺幣12億5,517萬元)，較上年同期增加61.65％，主要因109年2月核准香港商津耀發展有限公司以新臺幣3.6億元投資微邦科技股份有限公司、香港商上緯(香港)投資有限公司以新臺幣2.24億元增資上緯興業股份有限公司等大型投資案所致。

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