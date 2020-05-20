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醉男朝妻子頭顱開槍自轟　3歲兒「不知道爸媽已死」抱屍一起睡覺

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▲▼自閉症男童搭地鐵卻遭到無知的媽媽們羞辱。（示意圖／CFP）

▲男童不知道爸媽已經身亡，還抱著屍體睡覺。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

泰國碧差汶府近來發生一起駭人案件，一名男子因為懷疑妻子外遇，酒醉後一怒之下開槍把人打死，後來自己也跟著自盡，隔天早上鄰居發現2人均未現身，好奇前往查看時，發現2人的3歲兒子完全不知道爸媽已死，竟然抱著屍體睡覺。

事件17日發生在碧差汶府北部隆塞縣(Lomsak)，警方接到報案前往現場，在一棟雙層公寓的1樓臥房中發現32歲屋主帕普(Phak Phum)，與29歲妻子蒲薩迪(Pusdi)一同陳屍在床上，2人的身上均有槍傷，但是現場找不到有外人闖入的痕跡。據了解，2人雖然結婚多年但是一直沒去辦理登記，共同育有一名4歲女兒以及3歲兒子。

事發當晚，與帕普同住的母親帶著4歲女兒前往親戚家，他則和4至5名朋友在家門口喝酒喝到凌晨2時才結束。鄰居表示，凌晨4時曾聽到槍聲，由於隔天早上沒看到帕普一家人身影便去探訪，然而按了門鈴完全沒有人出現，他在附近查看時意外發現窗戶破了，破門而入目睹2具屍體躺在床上，年幼的3歲男童還完全不知情抱著母親的遺體睡覺。

蒲薩迪的阿姨表示，雖然姪女從來沒有找她聊過夫妻感情間是否有問題，但她曾多次在對方臉書上看到相關抱怨，帕普因為擔心姪女可能會被別的男人把走，所以一直希望對方能夠辭掉工作。警方初步調查，案發原因很有可能就是出於帕普的忌妒，當晚喝完酒後回家又和妻子為此吵架，藉著酒意將對方殺死後自己也跟著自盡，詳細案情仍待驗屍結果出爐。

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