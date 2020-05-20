從負債到百萬年薪　林盈秀33歲轉職人生逆轉勝

▲林盈秀曾經負債累累，成為永慶房屋經紀人後，才開始有錢、有時間去旅行，享受悠活人生。

圖、文／永慶房屋提供

「上班的第一天，我全身上下只剩下一千元，還背著五十萬的銀行貸款，就連買機車的錢都是跟家人借的，當時我只有一個念頭：『我沒有退路了』。」

從過去商品單價一件一、兩千元，到現在動輒一、兩千萬都是舉重若輕，林盈秀談吐間充滿自信，她在2019年達成近千萬業績，入行三年來最高年薪超過兩百萬。但鮮為人知的是，她也曾有過一段非常艱苦的日子，現在想起，林盈秀仍有點鼻酸，因曾經墜入谷底，更能體會現在是多麼幸福，現在最多的就是「感恩」。

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▲過去曾過著艱苦的日子，永慶房屋林盈秀相當感恩現在成為經紀人後的生活。

15歲半工半讀分擔家計 創業一年曾燒五十萬

因為父親早逝，母親獨自撫養一家五口，為幫助媽媽減輕家裡負擔，她15歲開始半工半讀，長庚護專(現為長庚科技大學)畢業後，20歲的她在板橋湳雅夜市賣百元包包，從找貨源、進貨到銷售，一手包辦。三年的擺攤經驗讓她看遍形形色色的顧客，培養細膩的觀察力及溝通力。

隨著眼界與見識增加，林盈秀發覺百元包包市場已飽和，看看自己的衣櫃，忽然靈機一動：「不如試試看賣內衣。」她從基層門市人員開始累積經驗，當時店內每月淨收入都是二十萬以上，於是她在第八年選擇成為加盟主，沒想到網路購物興起，實體店面的營收不斷被鯨吞蠶食，只好忍痛放棄十一年的內衣銷售，因緣際會下挑戰直銷事業。

為開拓事業，林盈秀不惜跟銀行借貸，每個月飛往新加坡進行陌生廠商開發，儘管她努力節省支出，但資金彷彿像流水般的消失殆盡，連過去辛苦存的錢也全部花光，跌入人生谷底。

33歲轉職無法再蹉跎！「永慶房屋讓我翻轉人生」

徬徨失措之際，看見永慶房屋「保障新人前九個月每月五萬元」徵才廣告，讓她再度燃起希望，在家人鼓勵下，林盈秀選擇加入永慶房屋，這時的她33歲。「這個年紀對我來說，任何一點蹉跎都是浪費。我抱著不成功、便成仁的想法，下定決心加入永慶房屋。」

回想當時每天得煩惱銀行貸款及家人借貸時，林盈秀充滿感謝地說：「是永慶房屋讓我翻轉人生。」永慶房屋提供新人「前九個月保障每月五萬元」，讓她從零開始，安心投入房地產學習，並透過公司360小時教育訓練，及學長姐一對一的「師徒制」指導，林盈秀不只轉職成功，並且償還掉所有借貸，入行的第三年還在板橋幫自己買到一間幸福小屋。

▲林盈秀(圖左)與師傅康雅羚(圖右)亦師亦友，除了工作交流，平時也會一起參與活動。

科技房仲+實價登錄3.0 房仲第一品牌值得信賴

「很多人問我，為什麼選擇永慶房屋？」林盈秀笑說，因為永慶走在時代最前端，尤其是結合雲端科技及行動工具打造「科技房仲」，讓經紀人可以有效率的工作。「你不用像那些『三明治人』，用身體當廣告看板的方式宣傳，那相當浪費體力，我們也不用傻傻地站在捷運站門口亂發傳單。」

「房仲第一品牌」永慶房屋也是業界第一家提供消費者「實價登錄3.0」服務，將成交行情揭露至門牌，提供消費者最完整、透明及公開的資訊。「永慶品牌就是我經營社區和大樓的敲門磚。」林盈秀說，因為永慶房屋深植人心的品牌力，讓陌生的客戶一開始就會對她產生信任感，加上團隊聯賣服務機制，幫助每一個物件輕鬆找到理想主人。

「房仲經紀人是幫人圓夢的工作！」

回想起自己的第一筆交易，其實來得很突然。某一天中午，林盈秀看到店門口站了一位年約七十歲、穿著短褲、拖鞋的老伯伯，他不斷的往店內東張西望，她招呼他入店內休息，閒聊時發現，老伯伯的家人都遠在美國，平時自己一人獨自住在小套房裡，因女兒不經意的一句話：「如果帶孫子回台灣要住哪裡？」讓他萌生換房念頭，當時在資深學長姐的陪同協助下，當日看屋，當日就決定簽約下訂。

老伯伯離開時開心的對林盈秀說：「老實講，我今天原本只是出來買午飯，沒想到買了一間一千五百萬的房子回家，多虧有你的幫忙。」林盈秀從老伯伯喜悅的神情中獲得成就感：「原來房仲經紀人是一個可以幫助人們解決問題、完成夢想的工作。」林盈秀很感謝當時指導她的師父康雅羚及店長張睿杰，有他們的引導及鼓勵下，讓她在短短三年內，成為最了解板橋的房地產達人。

▲林盈秀(圖右二)感謝團隊「神救援」，幫助她快速完成客戶委託。

選擇比努力更重要！改變人生變身「百萬業績戰將」

永慶房屋團隊是林盈秀的強大後盾，她在第一個月成為「新人王」，並數次獲得「百萬業績戰將」封號，更在2019年以近千萬的業績站上集團舞台上接受眾人掌聲，入行三年來，年年都是逾百萬年薪，且額外累積領到近百萬元的「幸福成家基金」、年年獲得「海外旅遊競賽」獎勵，徹底揮別過去負債、收入不穩定的日子。

▲為了感謝媽媽的辛勞，林盈秀(圖左)每年都帶著媽媽(圖右)出國旅遊。

除了聰明工作，林盈秀也享受健康生活，永慶房屋強調「彈性工作八小時」，透過店長的協調，每位經紀人都能彈性安排上班時間。「媽媽為家庭付出青春，很少有機會出國，所以我決定要帶她一起出國享受人生。」林盈秀光是在2019年就帶媽媽出國四趟，留下許多寶貴回憶。林盈秀也從自身經驗，鼓勵社會新鮮人或轉職者，要做出對的選擇，並且為選擇負責到底，就能走出屬於自己的康莊大道。