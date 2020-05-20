疫情嚴峻　日本為何還要提前兩年成立「宇宙作戰隊」？

▲日本防衛大臣河野太郎18日在成立儀式上， 展示「宇宙作戰隊」的旗幟。(圖／達志影像／美聯社)

國際中心／綜合報導

「共同社」周一(18日)報導，日本防衛省當天在東京都府中基地舉行儀式，宣布正式成立「宇宙作戰隊」。 根據相關計畫，該部隊的初始規模約為20人，之後會逐步擴大人員規模。同日，美國「太空軍」司令雷蒙德在推特上向日本表達祝賀，稱「今後，希望提高美日兩國在太空領域的相互合作」。

隨著「宇宙作戰隊」的成立，意味著日本正式參與到太空領域的競賽，在日美同盟架構下，也意味著日美安保合作範圍的擴大。

日本對「進軍」太空領域籌謀已久。2008年，日本國會通過《宇宙基本法》，推翻了以往的「非軍事和平利用太空」原則，讓日本以防禦性軍事目的為理由，展開軍事航太活動。

2018年12月，日本在《防衛計畫大綱》裡，更是進一步將太空列為「事關生死存亡」的關鍵戰略領域，宣稱要採取綜合措施確保在太空領域的優勢地位。不過，日本最初計畫設立專門太空部隊的時間是在2022年。

在當前新冠疫情嚴峻的關頭，日本為何還要「騰出手來」提前成立「宇宙作戰隊」？ 這背後一個重要原因：為了配合美國的戰略布局。

2019年8月，美國總統特朗普宣布正式成立美國「太空司令部」。同年12月，日本內閣批准了506億日元財政預算，用於建立「宇宙作戰隊」等項目。

2020年1月14日，雷蒙德上將宣誓就任美國太空軍 司令。4月17日，日本國會通過了《防衛省設置法》修正案，正式批准2020年組建第一支「 宇宙作戰隊隊」。緊跟著美國步伐，不到半年後，日本就完成了「宇宙作戰隊」的諸多準備工作。

依照日本防衛省的說法，「宇宙作戰隊」的主要任務是監視隕石、人造衛星和太空垃圾。此外，這支作戰隊伍還將負責進行太空監視，並與美軍共用相關的太空資訊資源等。

從日本「宇宙作戰隊」的職能來看，主要也是與美國「太空軍」進行配合、協調。 除了美國因素外，日本政府提前成立「宇宙作戰隊」，也是為了儘早獲得太空領域競賽的優勢地位。

近年來，太空領域越發成為爭奪戰略全域優勢的一個新制高點。例如，北約秘書長斯托爾滕貝格2019年7月宣布：各會員國通過了北約的新太空政策，明確將太空列為跟陸海空以及電腦網路並列的戰場領域，並強調北約成員國一直在努力建構太空防禦體系。印度去年7月首度舉行了太空軍事演習。法國於去年9月成立「太空軍事指揮部」，加速發展太空軍事力量。

俄羅斯已制定太空復興計畫，並於去年12月 展示了他們的太空導彈預警系統。英國已在國防部籌建「太空司令部」，同時還建立了內閣級別的國家太空委員會，增加英國在太空的存在感。

儘管日本對太空領域的關注不比歐美國家晚，甚至部分技術實力更強，但跟美國、俄羅斯等國家相比，依然有很大差距。因此，日本政府即使在應付嚴峻疫情的關鍵時期，仍急著要成立「宇宙作戰隊」，也是為了儘早加入競爭激烈的太空領域，以免落後於他國。影片請看這裡