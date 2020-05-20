訂單遞延效應發酵　經濟部：四月外銷訂單創歷年同月第三高

▲經濟部統計處長黃于玲說明外銷訂單統計概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

國際新冠肺炎疫情嚴峻，台廠訂單遞延效應發酵，經濟部今（20）日公佈我國四月外銷訂單達385.3億美元，年增2.3％；不過，由於歐美疫情仍充滿不確定性，調查顯示廠商仍不看好五月訂單，其中以資通訊、電子產品受衝擊最大。

經濟部統計處長黃于玲指出，4月外銷訂單385.3億美元，較上月減4.3%，較上年同月則增2.3%，主因受惠於遠距商機崛起及新興科技應用持續擴展，科技類貨品接單明顯成長，惟肺炎疫情持續延燒，各國限縮經濟活動，衝擊市場需求， 加上國際原物料價格下跌，抑低傳統貨品接單，抵銷部分增幅。

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▲經濟部今（20）日發佈我國四月外銷訂單統計。（圖／經濟部提供）

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品分別年增18.6%及16.2%，主因遠距商機崛起，帶動筆電、平板電腦、伺服器及網通產品等組裝代工及供應鏈接單成長，推升資通訊與電子產品四月接單同步創下歷年同月新高。

其次，新興科技應用持續擴展，對電子零組件需求增加，光學器材四月接單年增5.3%，是自2018年11月以來首度轉正，結束連續17個月負成長態勢；黃于玲分析，主因為背光模組訂單成長，惟鏡頭模組接單減 少，以及面板價格持續低於上年同期，抵銷部分增幅。

展望未來，黃于玲指出，隨高效能運算、5G 通訊、人工智慧、雲端伺服器等新興應用商機持續發酵，加上宅經濟帶動相關設備需求增溫，可望挹注資訊通信及電子產品接單動能，惟肺炎疫情對全球生產及消費之衝擊不容小覷，加上中美貿易爭端疑慮再起，及國際油價低檔震盪，短期間恐約制外銷訂單成長動能，業者接受調查時仍普遍不看好。



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