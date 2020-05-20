影／520強碰貿易戰陰影　誰是贏家？誰是輸家？

記者陳心怡／台北報導

520總統就職日強碰中美貿易戰陰影，台股遭逢震盪行情，投資人關注的就職行情可能出現嗎？在《雲端最有錢》節目中，來賓們也對於這波台股走勢提出分析，也建議投資人可以如何布局。

「產業隊長」張捷認為，台灣的中小型股彈性非常強大，因此許多公司早已經開始適應貿易戰以及選邊站，目前中國大陸加速做自己的供應鏈，而台股在有空間的情況下，絕對是利多大於利空。

資深分析師董鍾祥表示，在貿易戰中，華為概念股首當其衝，而占華為概念股比重大於10%的公司，包括穩懋（3105）、大立光（3008）、台光電（2383）、晶技（3042）、華通（2313）、京元電（2449）、欣興（3037）、台耀（6247）、聯詠（3034）、瑞昱（2379），這些公司可以說是成也華為，敗也華為，先前中國推出的大基建，讓這些股大漲一波，不過現在這些台廠都面臨選邊站的抉擇。

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另外，展望520，蔡總統概念股也成為備受矚目的的新亮點，包括智慧製造、生技、國防、綠能等等。在離岸風電部分，董鍾祥提出離岸風力發電供應鏈的倆好一壞，兩好是亞力（1514）、東元（1504），而一壞則是華城（1519）。

至於近期討論度也非常高的生技類股，張捷建議可觀察一些老藥新用的個股，包括健亞（4130）、強生（4747）、旭富（4119）、永信（3705）、旭富（4119）、台耀（4746）、中化生（1762）。

