摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

▲高齡92歲的慰安婦李容洙女士撫摸少女像。（圖／資料照／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓慰安婦議題的對立連日來更加激化，每周三在舊日本駐韓大使館前舉行的「水曜示威」已持續28年，長期抗爭也引發慰安婦質疑是否助長仇日、加深兩國對立；與此同時，首爾市銅雀區黑石洞的慰安婦少女像20日清晨遭一名23歲的孫姓男子扔擲石塊，造成左側臉部、頭髮等處有明顯的白色刮痕。

銅雀警察署表示，20日清晨6時45分，孫男出手毀損少女像時旋即遭一名30多歲的路過民眾熱心制止，不料卻出拳毆打對方的臉部3下，隨後便遭逮捕，不過到案後仍胡言亂語，無法完整說明破壞少女像的具體動機。

高齡92歲慰安婦代表李容洙（이용수）近日出面表示，慰安婦援助團體「正義記憶聯盟」每周三在舊日本駐韓使館前的抗議活動其實非常不當，直言是在助長年輕人的對日仇恨；她更指出，該組織和曾長期為慰安婦議題發生的社會運動家尹美相（윤미향，現當選共同民主黨籍第21屆國會議員）的財務狀況程序上出現嚴重瑕疵。

李容洙16歲時曾遭日軍誘騙至台灣新竹慰安所服役，1994年，她曾赴日抗議，2007年又曾赴美國國會上作證講述受害經歷，其人生故事被翻拍成電影《花漾奶奶秀英文》（I Can Speak）。

除「正義記憶聯盟」被質疑之外，慰安婦收容機構「分享之家」（나눔의 집）更遭MBC時事節目《PD手冊》踢爆善款未用來改善慰安婦生活，而是幫助佛教曹溪宗高僧購買書籍，更計劃在慰安婦全數離世後將捐款投資建設大型渡假療養院。

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