快訊／朴槿惠閨密門、收賄案更審「檢方求刑35年」！　出獄恐逾百歲

▲ 朴槿惠此前被押送至法院受審。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓前總統朴槿惠涉入收賄、濫權及親信干政醜聞，2017年3月被彈劾下台，全案去年底被大法院發回首爾高等法院更審。檢方20日向高院求處35年徒刑，現年68歲的朴槿惠出獄時恐逾百歲。她從2017年10月16日起便抵制所有審判，今天同樣未出席。

首爾高等法院刑事法庭20日開庭審理朴槿惠閨密門案及收賄案。檢方針對收賄罪嫌求處25年徒刑、300億韓元罰金及追繳2億韓元，對濫用職權、權利行事妨害罪等其他罪嫌則求處10年徒刑及追繳33億韓元，望法官依法判刑，彰顯憲法保障的平等與法治社會的價值。

朴槿惠閨密門案此前二審被判25年徒刑及200億韓元罰金，收受國家情報院特殊活動費一案二審判5年徒刑及追繳27億元，介入新世界黨（已改名自由韓國黨）公推案則確定判處2年，刑期加總為33年。但大法院去年11月宣布，親信干政案及收賄案二審判決有誤，發回高院重審。

另一方面，關押朴槿惠的首爾看守所日前傳出一名獄警確診新冠肺炎（COVID-19），接觸者多達277人，包括「N號房」相關性剝削案主嫌趙主彬，全數安排接受篩檢。據了解，朴槿惠與該名獄警的動線並無重疊。

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►不再眷戀青春，因為我持續擁有。