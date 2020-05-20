　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

發揮「當仁不讓」精神！黃天牧接下金管會重任　提金融監理4目標、3策略

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金融監督管理委員會5/20舉行新卸任主委交接典禮。在政務委員羅秉成監交下，卸任主委顧立雄將主委棒子交給新任主委黃天牧。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會今天舉行新卸任主委交接典禮，在政務委員羅秉成（中）監交下，卸任主委顧立雄（左）將主委棒子交給新任主委黃天牧（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（20）日舉行卸、新任主任委員交接典禮，新任主委黃天牧致詞時表示，「今天我承擔金管會主委的重任」，將追隨美國總統甘迺迪著作「當仁不讓」（Profiles in Courage）的精神，並設下4大目標、3大做法，迎接未來的挑戰。

金管會今天舉行卸、新任主任委員交接典禮，行政院政委羅秉成擔任監交人，卸任主委顧立雄與新任主委黃天牧交接。新任主委黃天牧致詞時表示，感謝顧立雄2年8個月以來，帶領金管會全體同仁在促進優質公司治理、發展金融科技、強化金融消費者保護及穩定金融市場等政策的重大貢獻，表達高度的敬佩，而顧立雄任內推動的金融政策，都將繼續貫徹執行。

請繼續往下閱讀...

黃天牧指出，顧立雄為金管會主委這個職位，樹立了新的典範、立下高的標竿，對繼任者而言是相當有挑戰性，還請顧立雄對他及金管會繼續給予支持及指導。

黃天牧認為，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同1930年代大公報總編輯張季鸞的辦報信念「不黨、不賣、不私、不盲」共4不精神，將奉為金融監理的座右銘，未來所有金融監理政策均將以國家利益為依歸。

黃天牧也提及，金融業的營運資金來自於社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展，並呼籲各位金融業先進，能同舟共濟，同時也積極配合政府各項紓困及振興措施，協助經濟儘速恢復榮景，進而帶動金融成長。

「金融監理是我一生的工作，也是我的志業」，黃天牧期許，金融業經營應是胸懷社會、有理想、有關懷，能夠具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等4項目標，第一是強化金融韌性，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性。

第二是推動創新金融方面，黃天牧表示，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

第三是發展永續金融，因應推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏；第四是落實普惠金融，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

至於如何有效達成前面所提的監理目標，黃天牧分享，從日常的監理工作中得出幾點看法，首先有關金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營也是如此。

第二，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進；第三，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

黃天牧說，今天他承擔金管會主委的重任，將追隨美國總統甘迺迪著作「當仁不讓」（Profiles in Courage）一書所展現的勇氣及無私無畏的精神，以專業、智慧及毅力，堅定帶領同仁迎接未來的挑戰。

過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

ET快訊
致災性降雨要來了！首波「西南氣流」將合體鋒面　最危險時間、熱
即／逆轉勝！欠1.8萬罰款整棟房被法拍　執行署撤銷拍賣程序
蓬佩奧稱蔡英文「總統」　陸國防部發聲明：極端錯誤、非常危險
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

彰銀委託書大戰開打！公股陣營拚1席都不能少　財政部出面尋求股東支持

楊泮池：政府應以點擴面盤點跨領域醫療、生技能量　找出產業核心優勢

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

台指期結算日漲19點　分析師：等大方向出來投資人可做順勢單

防疫零接觸！中信證券新推「線上開戶」　最快24小時內可下單

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

基本工資還有上漲空間？　勞長許銘春：審議工作小組第二季開會

納智捷今年銷售目標5000輛！裕隆汽車：「57.29億元減資案」最快Q3進行

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

Q1進出口、旅行收支皆創近年新低　受疫情與原物料價格重挫雙重打擊

彰銀委託書大戰開打！公股陣營拚1席都不能少　財政部出面尋求股東支持

楊泮池：政府應以點擴面盤點跨領域醫療、生技能量　找出產業核心優勢

要辦要快！　勞工紓困貸款10萬元只剩18萬個名額

台指期結算日漲19點　分析師：等大方向出來投資人可做順勢單

防疫零接觸！中信證券新推「線上開戶」　最快24小時內可下單

快樂檸檬母公司斥資8000萬取得「可不可」二成股權　目標華人最佳茶飲創業平台

基本工資還有上漲空間？　勞長許銘春：審議工作小組第二季開會

納智捷今年銷售目標5000輛！裕隆汽車：「57.29億元減資案」最快Q3進行

韓慰安婦機構「濫用捐款」！佛教高僧購書耗百萬　卻買不起防癡呆繪本

BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

國民黨批蔡英文「詞藻華麗內容空泛」　林俊憲酸：恐怕很難超越「633」

外資大砍台股！Q1減持176.5億美元　創歷史新高紀錄

周杰倫、昆凌520灑狗糧❤️　甜跳雙人舞「右手讓粉絲都笑了」

NeiNei霸氣飆舞44秒！　自信撩髮湊向鏡頭…大長腿神複製老爸吳尊

摳爆少女像！韓23歲男對慰安婦「擲石洩憤」...被制止反毆對方3拳

Pony幫你分析4大「底妝工具」用法＆妝效　最後一種搭配超好用！

獨／舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫挖整塊肉嘆：第二期了

中職／彈力球拖長時間　陳傑憲：投手比較辛苦

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

財經熱門新聞

立訊崛起搶單新哀鳳　女版郭台銘威脅鴻海、和碩

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

和碩董事長童子賢：別擔心台積電離開台灣！

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

和碩董事長童子賢：今年5、6月將是科技業谷底

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

路透：那斯達克通知瑞幸咖啡摘牌

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應

轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

勞工紓困貸款百萬名額已受理74.1萬件

華碩證實爆採購弊案　公司回應：主動通報將配合調查

顧立雄任內最後一天！　金管會下重手開罰8家金融業2580萬

溢價率30%！國巨海外可轉債定價每股485元

更多熱門

相關新聞

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應

蔡英文總統第二任期新內閣人事，欽點國安會秘書長由前金管會主委顧立雄接任，被外界視為大黑馬，顧的太太、經濟部政務次長王美花今（20）日被媒體追問如何看待顧的新職務，她首度對外回應、面帶微笑說：「任務被指派了，就好好做好」。

轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

推薦黃天牧接掌金管會主委　顧立雄親曝2原因還給他1個期許

推薦黃天牧接掌金管會主委　顧立雄親曝2原因還給他1個期許

任期最後一天！從路人甲到金融人　顧立雄：我打下不錯的根基

任期最後一天！從路人甲到金融人　顧立雄：我打下不錯的根基

顧立雄具3大特質　才受邀執掌國安會

顧立雄具3大特質　才受邀執掌國安會

關鍵字：

金管會顧立雄黃天牧交接

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

蔡依林爸媽證實已離婚！

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

陸媒520曝光兵推影片 24小時「解放台灣」

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面