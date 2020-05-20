發揮「當仁不讓」精神！黃天牧接下金管會重任　提金融監理4目標、3策略

▲金管會今天舉行新卸任主委交接典禮，在政務委員羅秉成（中）監交下，卸任主委顧立雄（左）將主委棒子交給新任主委黃天牧（右）。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（20）日舉行卸、新任主任委員交接典禮，新任主委黃天牧致詞時表示，「今天我承擔金管會主委的重任」，將追隨美國總統甘迺迪著作「當仁不讓」（Profiles in Courage）的精神，並設下4大目標、3大做法，迎接未來的挑戰。

金管會今天舉行卸、新任主任委員交接典禮，行政院政委羅秉成擔任監交人，卸任主委顧立雄與新任主委黃天牧交接。新任主委黃天牧致詞時表示，感謝顧立雄2年8個月以來，帶領金管會全體同仁在促進優質公司治理、發展金融科技、強化金融消費者保護及穩定金融市場等政策的重大貢獻，表達高度的敬佩，而顧立雄任內推動的金融政策，都將繼續貫徹執行。

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黃天牧指出，顧立雄為金管會主委這個職位，樹立了新的典範、立下高的標竿，對繼任者而言是相當有挑戰性，還請顧立雄對他及金管會繼續給予支持及指導。

黃天牧認為，金融監理應該超然獨立、公平、公正，就如同1930年代大公報總編輯張季鸞的辦報信念「不黨、不賣、不私、不盲」共4不精神，將奉為金融監理的座右銘，未來所有金融監理政策均將以國家利益為依歸。

黃天牧也提及，金融業的營運資金來自於社會大眾，應誠信經營，善盡公益及社會關懷，並充分支持產業發展，並呼籲各位金融業先進，能同舟共濟，同時也積極配合政府各項紓困及振興措施，協助經濟儘速恢復榮景，進而帶動金融成長。

「金融監理是我一生的工作，也是我的志業」，黃天牧期許，金融業經營應是胸懷社會、有理想、有關懷，能夠具備強韌、充滿創新、發展永續及落實普惠金融等4項目標，第一是強化金融韌性，要確保金融業的資本適足及業務財務健全經營，落實誠信的經營文化，並透過完善風險管理措施，提升金融體系韌性。

第二是推動創新金融方面，黃天牧表示，數位經濟時代來臨，金融創新是維持金融競爭力的關鍵，金融科技發展將秉持「鼓勵創新與預防風險」衡平原則，推動負責任創新，提升金融產業新價值。

第三是發展永續金融，因應推動永續發展的國際趨勢，金融業應善盡社會責任，促進環境永續平衡，發展綠色金融，致力創造經濟、環境、社會三贏；第四是落實普惠金融，金融服務應能滿足各類型企業與民眾的不同需求，提供多元化金融商品，達到便利性與普及性。

至於如何有效達成前面所提的監理目標，黃天牧分享，從日常的監理工作中得出幾點看法，首先有關金融監理政策的規劃與執行，除了短期的監理需求與目標外，更應有長期的規劃及遠見；同理，金融業的經營也是如此。

第二，金融業的監理規範應接軌國際，導入過程中，將妥善考量國內產業發展現況，循序漸進；第三，金融監理應符合比例原則，考量不同金融機構、商品及服務的風險特性，權衡適當的監理強度及管制手段。

黃天牧說，今天他承擔金管會主委的重任，將追隨美國總統甘迺迪著作「當仁不讓」（Profiles in Courage）一書所展現的勇氣及無私無畏的精神，以專業、智慧及毅力，堅定帶領同仁迎接未來的挑戰。

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