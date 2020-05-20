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日本外相挺台！公開要求WHO：拿出「領導力」讓台灣參加WHA

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▲▼ 日本經濟產業大臣茂木敏

▲日本外相茂木敏充。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

世界衛生大會（WHA）18日起正式登場，台灣因受中國大陸施壓，再度未獲邀與會。繼日本厚生勞動相加藤勝信在WHA視訊會議上公開指責WHO未邀請台灣與會後，外相茂木敏充也在眾議院外務委員會中公開表示，非常遺憾台灣無法參加WHA，並呼籲WHO的秘書處應該拿出「領導力」，讓台灣出席WHA。

根據《日本放送協會》報導，儘管台灣在新冠肺炎疫情的防疫表現良好，世界有目共睹，但WHO仍在中國施壓下，拒邀台灣以觀察員身分出席世界衛生大會。對此，早在事前就已公開表示支持台灣出席WHA的日本感到不滿，厚生勞動相加藤勝信不但在WHA視訊會議上直接替台灣發聲，日本外相茂木敏充更是在眾議員外務委員會上表示，「非常遺憾台灣無法參加WHA。」

茂木敏充說，「在新冠肺炎的對應上，像台灣這樣在公共衛生方面取得成績的地區，能夠分享他們的資訊與知識是非常重要的。」此外，針對WHO日前表示，「台灣出席與否，全都取決於會員國。」但這樣的說法也被茂木反駁。他呼籲WHO秘書處應該要更主動發揮領導力，讓台灣能夠出席未來的世界衛生大會。

另一方面，加藤勝信19日上午透過視訊在WHA上發表演說時，特地替台灣發聲。加藤表示，集結全球各種資訊與知識是非常重要的事，各國應該參考台灣等地區在公共衛生上的成就，就算是為了防止全世界的感染擴大，也要不應讓特定地區被遺忘因而出現「地理空白」。

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