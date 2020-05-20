蔡英文就職演說「再籲兩岸對話」　學者：釋出和解善意

▲總統蔡英文在就職典禮上演說，呼籲兩岸展開對話，促進區域安全。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者吳美依／編譯

總統蔡英文今（20）日舉行就職典禮，演說中提及兩岸議題時，再度強調「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，並說雙方都有責任「謀求長遠相處之道」，呼籲展開對話，促進區域安全。《法新社》報導，分析人士與學者認為，蔡英文的演說帶有和解性質，釋出和平善意，但這次再度提議對話，很有可能仍遭北京拒絕。

蔡英文20日在就職典禮上演說，重申「和平、對等、民主、對話」的八字箴言，「我們不會接受北京當局，以『一國兩制』矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移的原則。」她也表示，「雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大」，此外，也特別提及台灣成功的防疫經驗。

《法新社》（AFP）指出，蔡英文將台灣視為實際上的主權國家，而非「一個中國」的一部分，因此遭到北京厭惡，2016年上任以後，中方拒絕談判，在經濟、軍事與外交方面加強施壓，持續孤立台灣，但她今年1月仍在總統大選中獲得壓倒性勝利，成功連任。

▲《法新社》報導指出，分析人士與學者認為，蔡英文的演說釋出善意。圖為總統蔡英文與副總統賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

報導中也提到，蔡英文的就職演說表明，北京必須找到方法，與永不接受中國統治的民主台灣和平共處，呼籲中國國家主席習近平與她合作，緩解緊張局勢。分析人士與學者也認為，蔡英文的演講帶有和解性質，釋出和平善意。

台灣師範大學政治學家范世平（ Fan Shih-ping）表示，蔡英文「在告訴中國，她的立場仍然一樣，她不會挑釁，但拒絕任何貶低台灣的政策，而且『如果你願意，你可以跟我談談』。她也向美國保證不會魯莽行事，不會製造麻煩。」

諾丁漢大學（University of Nottingham）台灣研究項目的駐台北研究員寇謐將（J. Michael Cole）認為，雖然蔡英文重新提出與北京對話的想法，但可能再度被拒絕，「我懷疑這一次會得到類似的待遇，尤其考慮到台灣最近幾個月處理新冠肺炎疫情時獲得的高度積極宣傳。」

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