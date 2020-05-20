BBC整理蔡英文新任期6大挑戰！「防疫外交」成果有限　社會對立添不安

▲ 蔡英文今早發表520就職演說。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文今（20）日上午正式宣誓就職，展開第二任期。BBC中文網指出，她過去4年獲得年輕人及國際認可，卻也撕裂台灣內部，成為新任期的隱憂。文中根據多名專家說法，整理蔡英文將面臨的問題，包括民進黨及國民黨裂痕加深、無核家園政策難實現、民進黨內部挑戰及口罩外交難有實質進展、兩岸關係處於冰點及台灣夾在美中之間等6大困境。

蔡英文第一任期推動調查戒嚴時期的政治謀殺案、國民黨黨產等「轉型正義」問題，卻也被視為打擊國民黨的工具。曾任韓國瑜國政顧問團召集人的中山大學政治學研究所教授廖達琪說明，蔡英文的做法某種程度上「清算掉以前的國民黨」，使國民黨生存空間變窄，對民主帶來長久的傷害，社會對立也是她連任的不安因子。

但廖達琪提到，蔡英文任內成功連結「中華民國」與「台灣」，長遠來說是好事，不僅團結民進黨與中立選民，也壓制激進獨派，對傳統藍營可能較難接受，但國民黨處於弱勢，因此蔡英文未來的挑戰可能來自民進黨內部。

▲ 中山大學政治學研究所教授廖達琪。（圖／記者屠惠剛攝，資料照片）

另外，蔡英文推動勞工福利、能源政策及同婚時引發部份社會勢力不滿。廖達琪指出，總統的第二任期最危險，也是走下坡的時期，「這些團體不會像第一任期時那麼容易就被壓下來。」

蔡英文承諾在2025年以前達成無核家園，是否能在短期內建造可取代現有能源的率能，是第二任期的一大挑戰。美國政治學者李偉欽分析，她的能源政策將受到經濟復甦程度、空污、綠能供應是否穩定等因素影響。但全球經濟遭受疫情重創，能源政策不會是各地的首要目標，很可能導致蔡英文難以兌現承諾。

台灣在新冠疫情下的抗疫成果有目共睹，美國西密西根大學政治學教授王元綱便表示，台灣國際形象提升至「近代有記憶以來最好」。台灣大學政治學系教授黃旻華則指出，疫情確實為蔡政府加分，但「防疫外交」能取得的進展相當有限。

黃旻華說明，口罩外交「雷聲大雨點小」，且台灣強烈批評世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，對台灣參與世衛並無幫助。美國總統川普有意追究中國對疫情擴散的責任，台灣本有機會順勢突破某部份外交困境，但過度操作將帶來政治爭議，「同時也讓大陸更為提防，反而抵消了有利形勢，徒勞無功。」

▲ 總統就職典禮，防疫國家隊。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蔡英文不接受九二共識，也多次聲援香港返送中。黃旻華對此指出，蔡英文在兩岸關係上的執政表現較不理想，使兩岸缺乏可信任的溝通管道。廖達琪也分析，中國打壓激起台灣反中情緒，而蔡英文正是靠這股情緒連任，導致她每每提出對大陸友好的政策，總會面臨極大的反對聲浪。

政治大學國家發展研究所助理教授黃兆年認為，強化與美關係是蔡英文第一任期的貢獻，讓兩國合作更加全面。但廖達琪指出，台灣夾在中美之間，應懂得「在兩邊之間遊走」，把寶完全押在美國並不一定是好事。

黃旻華提到，疫情造成的國際情勢讓台灣成為美國與中國角力的有利棋子，台美關係也因此加強，提升蔡政府的信心，但長遠來說可能點燃更大的兩岸衝突，利弊得失還有待觀察。

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