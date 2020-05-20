超人氣！台酒總統紀念啤酒日銷9000罐　「柏克金」的2倍

▲台酒520總統就職紀念酒。（圖／台酒提供）

記者吳靜君／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮（20）日上午登場，而台酒這個月初也開始銷售「520總統就職紀念酒」，根據台酒表示，不只是OMAR威士忌銷售很好，連總統啤酒都賣得相當好，根據台酒的統計數字，每店每天銷售（PSD）1.5罐，依此計算，每日可以銷售9000罐；與現在當紅的啤酒「柏克金」PSD只有0.7罐相比，有兩倍的量。

這次台酒總共銷售5款紀念酒，其中「秒殺」、「銷售最好」是OMAR單一麥芽威士忌限量1萬瓶，其中3000瓶網路預購、7000瓶實體通路銷售，但是都是「秒殺」，已經售罄。

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外界例如民進黨立委都提出「追加」的聲音，但是台酒表示，因為原酒熟成需要時間，最快也要等到9、10月，屆時已經很難算是「紀念酒」因此無法再追加產量。

但是，其他的紀念酒也是銷售相當好，以玉山台灣原窖十年陳高限量3萬瓶，已經銷售1萬6000瓶；玉泉珍藏三十年陳紹也是限量3萬瓶，已經銷售1萬瓶；玉尊頂峰台灣威士忌限量3萬瓶，已經銷出1萬4000瓶。

至於較為平價的總統啤酒「淬」，人氣也是旺旺，根據統計PSD為1.5罐，依此計算每天銷售9000罐，人氣有多夯，與現下相當夯「柏克金」相比，每日的PSD為0.7罐，有兩倍的銷量。

台酒分析，總統紀念酒之所以受到歡迎，除了酒好、包裝美觀十分具有紀念價值之外，總統蔡英文的執政成績受到肯定，也會帶動買氣。



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▼台酒的總統紀念啤酒。（圖／台酒提供）