川普拒絕為「歐巴馬肖像」揭幕　無視白宮40年傳統

▲ 美國近代史當中,川普與歐巴馬可說是最為對立的前後任總統關係。(圖/路透)

實習記者蔡政儒/編譯

數十年來白宮有一項傳統,現任總統必須要在白宮西廂(East Room)為前一任總統的肖像舉辦揭幕儀式,以流傳後世紀念。然而據有關人士指出,現任總統川普不打算為歐巴馬肖像舉行揭幕儀式,據美國國家廣播公司新聞(NBC News)報導,這將打破白宮40年以來維持良好的傳統。



歷代各個共和黨總統都為民主黨總統舉辦過揭幕典禮,民主黨總統也同樣對共和黨總統禮尚往來,即便彼此再怎麼批評對方都維持著這樣的傳統。歐巴馬在2012年為他前一任總統小布希(George W. Bush)舉辦揭幕典禮時表示,「我們雖然有不同的政治理念,但身為總統,就必須超越一切隔閡。」他也對小布希為國家付出的努力表示感謝,「喬治,你竭盡全力讓政府交接順利進行。」



要是川普在11月美國大選中贏得連任,歐巴馬的肖像將要等到2025年,才能與喬治.華盛頓(George Washington)一路到小布希的歷代總統肖像團圓了。但根據有關人士指出,即便川普有意舉辦揭幕儀式,歐巴馬也沒有興趣出席參與。



針對川普拒絕為歐巴馬舉辦肖像揭幕儀式,曾角逐聯邦參議院席位的崔西.佐尼奧(Trish Zornio)在推特上表示,「只有覺得自身能力不足的人,才會拒絕尊重那些贏得尊重的人」。

Only those who feel inadequate refuse to honor others who have earned respect. #ObamaPortraithttps://t.co/JtWmHvszcV