台股520收紅　尾盤奮力一衝上漲47點　收復10900點

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（20）日早盤一度突破10900點大關，但隨後則震盪走低，甚至一度由紅翻黑、微幅下跌，所幸盤勢很快回守平盤之上，尾盤更是站上10900點，終場收在10907點、上漲47點或0.44%，成交量1689.95億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以294元作收、上漲0.86%；大立光（3008）收3870元、上漲0.56%；鴻海（2317）收在74.5元、下跌0.4%。

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類股指數漲跌互見，強勢類股有汽車、其它、生醫、光電、半導體類股；較弱勢的類股則是玻璃、造紙、營建、油電燃氣、電腦設備等類股。

法人指出，今天適逢520總統就職，雖然大盤指數開高，但隨後則震盪整理，而今天成交量1689億元，呈現「價穩量縮」走勢，預期大盤在520之後，還是可以維持相對高檔。

今日盤面表現主要還是在生技族群，相關題材包含口罩、疫苗等個股相對強勢，傳產部分則是原物料、食品較強，電子股則是近期都普遍弱勢。

展望後市，法人指出，大盤指數近期已漲多，目前位置屬於高檔震盪，今日量縮仍守穩在月均線之上，後續可以月線為觀察重點，若能維持在月線之上，還是屬於比較偏多格局。

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