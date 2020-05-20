台美合作新局曾銘宗問「近期能不能加入CPTPP？」經濟部回應了

▲台美關係開啟合作新局，國民黨立委曾銘宗關切台灣近期能否加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）計劃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡英文總統今（20）日展開第二任期，台美關係也開啟合作新局，國民黨立委曾銘宗關切台灣近期能否加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）計劃，經濟部政務次長王美花坦言，受到新冠肺炎疫情影響，議題推展進程放緩，仍將透過各種管道積極爭取加入，這是不變的目標。

依據日經新聞報導，新冠肺炎凸顯供應鏈過度依賴中國大陸的風險，日本將推動擴展「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）計畫，把包括台灣在內的更多亞洲經濟體納入這個貿易協定組織之中，此消息也引發立委高度關切。

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國民黨立委曾銘宗今天於立法院經委會質詢指出，台積電決定赴美國投資，對台灣的半導體產業供應鏈有沒有負面影響？未來美國會不會要求台積電放棄大陸市場？台灣近期有沒有可能加入CPTPP？

▲經濟部政務次長王美花表示，台灣仍將透過各種管道積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），這是不變的目標。（圖／記者屠惠剛攝）

王美花回應表示，目前受到疫情衝擊，CPTPP相關議題討論相對比較緩慢，也希望原來簽署的會員國先加入，再邀請新的國家加入，我方一直以來透過各種管道積極爭取加入CPTPP，以提升產業競爭力，這是不變的目標。

目前CPTPP會員國包括日本、澳洲、汶萊等十一國，人口將近五億，大於歐盟地區，ＧＤＰ占全球一成三，占台灣貿易比重二成五，其重要性不容忽視。

另外，針對台積電赴美投資議題，王美花表示，台積電赴美投資的產能約2萬片，而在台設立之5奈米廠已在今上半年量產，其最先進的3奈米製程更將領先全球競爭對手，預計於2022年量產。不論是研發中心或是產能設置，都仍是以台灣本地為主，在在顯示台灣仍為台積電技術與產能的配置重心，展現台積電根留台灣與擴大投資的決心。

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