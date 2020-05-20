大學新鮮人科系該怎麼選？　104：半導體業、金融業起薪高、最受喜愛

▲大學學測，考生準備考試。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

進入考試季節，在這段期間，大學新鮮人和家長忙著選填志願，但是全國超過一萬一千個學校科系考生到底該怎麼選？對此，104人力銀行從大數據資料庫發現，「台成清交政」雖是傳統名校，但私校和技職已在不同領域拔尖，其中有關半導體產業、金融產業、軟體及網路業都獲得業界的青睞。

104人力銀行社會企業處副總經理王榮春建議考生針對「生涯興趣」、「就業難易度」、以及「學校指名度」三者排序，確定心中最在乎的選項，104統整大數據真相，提供六大「選填志願工具包」。

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104也說，如果想把興趣融合在自己未來職涯規劃中，也可利用「興趣何倫碼」與擅長科目同時查詢適合職業和科系。舉例：金融營業員職業，興趣何倫碼組型是企業型、事務型、研究型，擅長學科則與社會、數學相關；廣告設計職業的何倫碼則是藝術型、研究型、實做型，其擅長學科則和美術相關。

另外，104觀察發現新鮮人喜愛且起薪高的前三大產業軟體網路業、半導體業、以及金融業，而且企業比較喜歡主動邀約面試的畢業生母校以軟體網路業招募「行銷人員」為例，最常主動邀約TOP 10依序是：淡江大學、輔仁大學、政治大學、臺灣大學、文化大學、世新大學、銘傳大學、東吳大學、致理科技大學、實踐大學。

【興趣何倫碼】是一種探討自己的興趣落點的性向測驗，由104人力銀行所提供。

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