永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

▲ 永固-KY上市掛牌典禮。（圖／記者陳心怡攝）

記者李瑞瑾、陳心怡／台北報導

混凝土廠永固-KY（5546）今（20）日掛牌上市，以每股58.5元掛牌，今日開盤以60.5元開出，早盤最高來到62.3元，截至上午11點29分，永固股價收斂漲勢，來到59.3元，漲幅1.37%。

永固初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競拍結果每股最高價衝上88.9元、最低得標價格則為55.58元，加權平均價格59.43元；公開申購承銷價則為58.5元，參與抽籤超過8萬5千人、中籤率3.17%。

請繼續往下閱讀...

對於重慶當地業務，董事長簡國釧表示，重慶市在2019年時已經完成7700萬立方產能、產值400億人民幣，它的生產曲線不容易很快下滑，而近期當地政府力推5G新基建，原來就已經安排的很多交通軌道建設，也計畫建立更多縮短城市與城市距離的道路、軌道交通、高速公路、鐵路等，預期未來產業還是會非常繁榮。

▲ 永固集團董事長簡國釧。（資料照／記者李瑞瑾攝）

簡國釧指出，混凝土行業是屬於剛性需求，2月份受到疫情影響，實際上1方混凝土都沒有做，2月25日工廠復工以後，還要等客戶復工，中間相差了15天，因此實際上是在3月10日才陸續復工。產能到3月底已經恢復地差不多，到4月明顯回升、把3月的業務量趕上補回，現在5月則是趕工補2月的缺，通過加派人力、24小時作業，把流失掉的產能追回來。

法人預期，雖經濟有受到疫情影響，但純內需建築業來說，恢復速度會相對較快。預計永固在第二季度能把第一季少做的業績全部追回來，第二季業績會比去年成長很多，第三季度則會按照正常的業務模式去發展。而今年受惠中國大陸政府對於5G、新基建的加速布建，招投標工程量非常大，4、5月收到的標單比去年多3倍，連年底施工的輕軌都提前到第二季招標，預期第三、四季業務會提前辦理，把這些新基建做起來。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招