宜蘭南方澳「350萬猛鬼透天厝」：不是很兇，不用怕！　房仲電話接到手軟

▲南方澳透天厝廣告清楚標註是凶宅，「不是很兇不用怕」。（圖／翻攝自爆廢公社）

圖、文／CTWANT

鬼屋、凶宅或者海砂屋一般人通常不會考慮購買，所以有些屋主可能在賣房前不會特別告知，就是希望房子能夠快點賣出去。不過就有房仲逆勢而行，直接在廣告上面清楚標註此間是凶宅，但大家不用擔心，因為「只是燒炭，不是很兇」，引起熱議。

網友在《爆廢公社》貼出一則南方澳透天厝的廣告，仔細看，上面竟然清楚標註是凶宅，建地34.3玶賣350萬元，且在最後一句還特別強調「只是燒炭，不是很兇不用怕」；原PO笑翻表示，業主滿貼心提醒的，會不會最後搶購一空呀。貼文短短不到一天，破萬人按讚。

網友展開激烈討論，紛紛留言「你每晚烤肉跟他比兇」、「不錯哦省下冷氣錢了」、「要兇的才會顧家」、「鬼不兇，但房價很兇」、「那個業主跟祂交手過齁，不然怎麼會知道祂不兇」。

根據《聯合報》報導，房仲業者表示，與其讓人聽到是凶宅之後打退堂鼓，倒不如先主動誠實告知，有意者再上門，沒想到另類的行銷手法，反而吸引很多人詢問屋況，詢問度相當高。

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