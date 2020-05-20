研究發現：SARS康復者抗體　可有效抑制新冠病毒傳播

▲新冠病毒3D圖。（圖／翻攝自unsplash）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，美國華盛頓大學醫學院專家近日聯合其他國際專家，努力研究可以抑制新冠病毒的方法。他們發現，從SARS康復者體內分離出的抗體，可以有效阻斷新冠病毒的傳染性，但研究尚未經過任何人體試驗。此研究在18日刊登於國際著名學術期刊《自然》（Nature）。

綜合外媒報導，該研究由美國華盛頓大學醫學院助理教授韋斯勒（David Veesler）、瑞士Vir生技公司子公司專家科爾蒂（DavideCorti）等人共同發表，他們從一名2003年SARS康復者的體內，分離出可抑制人類和動物體內SARS相關冠狀病毒的單株抗體（monoclonal antibody）。

此外，韋斯勒等人研究了當中25株抗體抑制新冠病毒的潛力，發現部分可與新冠病毒的刺突蛋白結合，其中「S309抗體」對新冠病毒表現特別強烈的中和活性。

研究結果亦顯示，S309抗體可和另一株效力稍弱的抗體共同作用，後者靶向新冠病毒刺突蛋白上一個不同位置。研究人員認為，這種協同活性或在增強中和活性的同時，降低抗性突變出現的可能性。研究也表明，混合使用單株抗體是值得探索的方法，或有助於治療和預防新冠病毒感染。

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