她砸1194萬行賄「送兒進UCLA」遭逮　下場超慘烈

▲隋曉寧（Xiaoning Sui）。（圖／路透，下同）

實習記者任珈萱／綜合報導

加拿大中國籍49歲女子隋曉寧（Xiaoning Sui）為了要把兒子塑造成「加州大學洛杉磯分校（UCLA）的足球運動員」，於是砸下40萬美元（約台幣1194萬元）行賄，謊言被拆穿後，遭通緝，最終被法院判罰25萬美元（約台幣749萬元）。

綜合外報導，隋曉寧於2015年移民加拿大，為了要兒子當洛杉磯加州大學的足球運動用，一共花1194萬元向升學顧問辛格（Rick Singer）行賄，並可以讓兒子在入學並拿到獎學金，直到去年3月被控，整起事件曝光。

據報導，辛格也於2018年向隋曉寧表示，「只要支付40萬美元，就能保證讓她兒子就讀洛杉磯加州大學」；不僅如此，一位同謀楊克（Laura Janke）也幫她兒子拿到了兩家球會足球員的檔案。隋曉寧於去年3月被控，9月在西班牙被捕，最後被引度到美國，引渡前，每天被關在牢房15個小時。

▼美國檢察官埃里克‧羅森（Eric Rosen）和辯護律師馬丁‧溫伯格（Martin Weinberg）表示，同意將隋曉寧在西班牙羈押5個月期間，算作「服刑時間」。



據了解，隋曉寧也在Zoom視像會議中表示，她樹立一個可怕的榜樣，保證以後不會再做這樣的事情。高級法官道格拉斯‧伍德洛克（Douglas Woodlock）也表示，這是金錢犯罪，也冒犯了美國的教育體系。