台灣遭WHA拒絕　加拿大反對黨黨魁轟「可恥」：無助任何人

▲加拿大保守黨黨魁謝爾認為國內必須加大譴責WHO受北京影響。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者胡玉立多倫多19日專電

台灣被排除在本屆世界衛生大會（WHA）之外，加拿大保守黨黨魁謝爾表示：「這很可恥，世衛組織無法向台灣政府學習抗疫經驗，對任何人都沒有幫助，也對台灣人民不公平。」

謝爾（Andrew Scheer）在記者會和個人推特上表示，中國的外交政策不該對世界衛生組織（WHO）這樣的國際組織有那麼大的影響，左右台灣人民的參與。他抨擊加拿大執政自由黨政府對中國持續抱持「姑息政策 」，認為加拿大應大聲譴責WHO受北京壓力，拒邀台灣出席WHA的錯誤之舉。

Taiwan has one of the strongest success rates in fighting COVID-19. For the WHO to shun evidence-based decision-making and exclude them from the World Health Assembly because of Beijing’s pressure is wrong. This puts lives at risk. Canada must add its voice in condemnation. — Andrew Scheer (@AndrewScheer) May 19, 2020

與此同時，聯邦保守黨眾議員鮑哈斯（Pierre Paul-Hus）推文轉貼美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo ）譴責WHO排除台灣的聲明，呼籲國際多邊機構秉持宗旨行事，服務所有成員國的利益，不應玩弄政治。

謝爾指責總理杜魯道（Justin Trudeau）政府未能為加拿大挺身而出，對中國「姑息」。他表示，杜魯道政府不久前推動支持台灣參與WHO，純屬政治動機，而非基於原則。

謝爾呼籲加拿大立即停止為中國領導的亞洲基礎設施投資銀行（Asian Infrastructure Investment Bank ）提供聯邦資金，並對中國出口貨品進行調查，向中國政權證明「非法拘留兩名加拿大公民、欺負加拿大，要付出代價。」

杜魯道今天被問到WHO相關議題時則表示，加拿大支持WHO這樣的聯合國機構。他說，「沒有一個國際組織是完美的」，這也正是加拿大爭取聯合國安理會席位的緣由，希望改善聯合國轄下機構。

杜魯道表示，隨著走過危機，必然會質問這些組織的獨立性和確保全球安全的能力，但現在「需要小心保持平衡」。「放眼未來數月和數年，會有一些和中國有關的問題需要答案，我們將參與其中。」