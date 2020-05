譴責「中國欺台惡行」　美國務院發言人重磅貼出中國民國國旗！

▲美國務院發言人歐塔加斯貼出中國民國國旗。(圖/翻攝自推特/Morgan Ortagus)



記者丁維瑀/綜合報導

美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)18日在推特轉發公文,圖片除了出現世界衛生組織(WHO)會徽,還可見以中華民國國旗為樣式的口罩。她批評中國壓制台灣的「惡意行動」,還不忘標籤「為台灣推文」(#TweetforTaiwan)。

台灣未能參與一年一度的世界衛生大會(WHA)。歐塔加斯18日轉發國務院的新聞稿,貼文中秀出中華民國國旗,展現她對台灣的支持。她寫道,中國壓制台灣的惡行,暴露出其聲稱想要公開透明與合作抗疫的空洞,也使得中國與台灣間的差異更明顯;文末還加註hashtag。

The spiteful action by the PRC to silence Taiwan exposes the emptiness of its claims to want transparency and cooperation to fight the pandemic, and makes the difference between China and Taiwan ever more stark. #TweetforTaiwan https://t.co/gtBbnEyUzP