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文攻武嚇激發「台灣意識」　外交政策：83%自認台灣人

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▲▼總統就職典禮，蔡英文、賴清德。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲蔡英文、賴清德宣佈就任正、副總統。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者羅翊宬／編譯

蔡英文5月20日宣誓就職第二任總統，與此同時，動盪不安的兩岸局勢一直是國際間關注的焦點。美國學術期刊《外交政策》（Foreign Policy）在文章中分析，北京政府強硬的態度正深化台灣人的獨立意識，促使台灣更快步向獨立，呼籲若中國領導人希望兩岸和平統一，就更應該採取互相尊重的態度，並和蔡英文適度取得溝通。

作者艾森曼（Joshua Eisenman）在「北京正將台灣推向獨立」一文中分析，美國川普政府近年來和台灣當局關係回溫，以及去年北京政府藉「反送中」加強對香港的控制，都讓蔡英文在台灣的聲望近期內大漲，進而加速台灣人對自己身份上的認同；文中引用今年2月台灣民意基金會的民調指出，有高達83.2%的台灣人認為自己是「台灣人」，僅5.3%民眾自稱是「中國人」，此即突顯在中國領導人愈加強硬的對台態度下，只會將台灣的民心推得更遠，激起台灣人的獨立意識。

作者舉出近幾年台灣所面臨的外交困境，蔡英文2016年執政後不斷面臨習近平的各種壓迫，執政4年來已因北京當局在外交上的施壓而丟失7個邦交國，目前僅剩15個邦交國；2018年11月台灣推出奧運正名公投，希望將代表團使用的名稱由「中華台北」改為「台灣」，不料卻遭來中國不滿，更被威脅要讓台灣退出各種國際體育賽事；而今年全球面臨新冠肺炎肆虐，台灣欲加入世界衛生組織（WHO），期望以觀察員身分參加衛生大會、和世界各國分享防疫情報，卻遭中國以不同意「九二共識」為由強力阻攔。

作者分析，習近平此舉雖能有效孤立台灣、並達成威脅台灣2400萬人配合的效果，但長期以來這種作法只會讓數百萬名台灣人確信，正式走向獨立才是讓台灣免於被中國威脅、侵略的唯一道路；而若要有效免除台灣人的恐懼、厭惡，北京當局應反其道而行，選擇和蔡英文及其所領導的民進黨政府接觸，並讓雙方都達成共識，否則只會流失和平統一台灣的機會。

不過中國顯然還是更牢牢加緊對台灣的控制，原因在於中國共產黨長期以來教育下一代「祖國統一」的必要性，且中國領導人為了轉移國內的壓力，不斷提升自身武力，必要時能文攻武嚇台灣、並以武力佔領台灣。

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