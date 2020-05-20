賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

▲被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）對於中國頻繁的軍事行動表示擔憂。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

總統蔡英文20日舉行連任就職典禮，許多美國國會議員錄製影片祝賀，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也在推特上表示恭喜。其中，被視為「重量級挺台派」的共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）表示，他希望武力統一台灣並非中國正在考慮的選項，因為此舉將引發美中軍事衝突的災難性後果。

現任參院情報委員會代理主席的盧比歐向《美國之音》坦言，他對於中國頻繁的軍事行動感到擔憂，「我希望這不是他們現在考慮採取的選項，因為這將成為災難性事件，最終導致與美國的武力衝突。」他提到，美國對於台灣有著安全防衛的承諾，「所以我們希望事態不會那樣（發展），那對於所有人而言都會非常糟糕。」

▲台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）也錄製影片祝賀蔡英文連任就職。（圖／達志影像／美聯社）

蔡英文20日舉行連任就職典禮，雖因疫情考量，取消慶祝活動也沒有邀請外國嘉賓，但許多美國國會議員透過影片祝賀。其中，參院台灣連線（Senate Taiwan Caucus）共同主席、共和黨議員英霍夫（Jim Inhofe）表示，他希望加強美台各方面合作關係，「我期待台灣成為我們最緊密的知己之一。」另一名台灣連線共同主席、參院外交委員會的民主黨議員梅南德茲（Bob Menendez）也期許美台保持友好關係。

但是，英霍夫和梅南德茲都表示，並不擔心中方做出其他更大的動作。梅南德茲說，中國沒有理由升高台海緊張關係。他認為，蔡英文「想要維持現有架構的本質，保持台灣自治現實……這不該成為中國加劇衝突的原因。」

Congratulations to Dr. Tsai Ing-wen on the commencement of your second-term as Taiwan’s President. Taiwan’s vibrant democracy is an inspiration to the region and the world. With President Tsai at the helm, our partnership with Taiwan will continue to flourish. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 19, 2020

另外，美國國務卿蓬佩奧19日也在推特上發文，祝賀蔡英文展開第二任期，並指出美台官方互動來到最新高度，「台灣活潑的民主鼓舞著那個地區和全世界。有了蔡總統掌舵，我們與台灣的夥伴關係將會繼續蓬勃發展。」

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