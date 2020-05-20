堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

▲男子害妻子也確診，後悔自己當初應該要戴口罩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子原本一直堅信新冠肺炎疫情是政府虛構出來的騙局，然而一個月後他卻與妻子雙雙確診，由於病情急速惡化被送進加護病房中，眼見妻子情況比他還嚴重，讓他在臉書上發文呼籲，希望大家能夠更重視這個疫情。

擔任司機的男子46歲希欽斯(Brian Hitchens)，今年初疫情爆發時，因為認為新冠肺炎是政府用來引發民眾恐慌的「假議題」，所以每天出門都刻意不戴口罩和手套，沒想到一個多月後身體卻開始出現不適，而不得不暫停工作在家休息，導致幾天後妻子也出現症狀。

希欽斯與妻子送醫後很快被確診罹患新冠肺炎，並且移至加護病房進行治療，然而幾天後他的身體狀況逐漸好轉，妻子卻反而愈來愈嚴重，讓他十分自責傷心，「住院3周後，我開始接受妻子可能會去世的事實，想著她將回到天堂與主同在，才勉強讓我獲得一絲平靜，但我仍相信會發生她被治癒的奇蹟」。

希欽斯特別在臉書上以自身經歷呼籲，「疫情不是任何人用來恐嚇大眾的策略，絕對不是捏造的，這是需要大家都認真看待的流行病，當初我應該乖乖戴上口罩，但我沒有，所以現在付出了代價，如果你現在需要外出，請想想我說的話，聰明一點不要向我一樣愚蠢，就可以避免我和妻子的情況發生在你身上。」

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