　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼口罩,醫療口罩,示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲男子害妻子也確診，後悔自己當初應該要戴口罩。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名男子原本一直堅信新冠肺炎疫情是政府虛構出來的騙局，然而一個月後他卻與妻子雙雙確診，由於病情急速惡化被送進加護病房中，眼見妻子情況比他還嚴重，讓他在臉書上發文呼籲，希望大家能夠更重視這個疫情。

擔任司機的男子46歲希欽斯(Brian Hitchens)，今年初疫情爆發時，因為認為新冠肺炎是政府用來引發民眾恐慌的「假議題」，所以每天出門都刻意不戴口罩和手套，沒想到一個多月後身體卻開始出現不適，而不得不暫停工作在家休息，導致幾天後妻子也出現症狀。

希欽斯與妻子送醫後很快被確診罹患新冠肺炎，並且移至加護病房進行治療，然而幾天後他的身體狀況逐漸好轉，妻子卻反而愈來愈嚴重，讓他十分自責傷心，「住院3周後，我開始接受妻子可能會去世的事實，想著她將回到天堂與主同在，才勉強讓我獲得一絲平靜，但我仍相信會發生她被治癒的奇蹟」。

希欽斯特別在臉書上以自身經歷呼籲，「疫情不是任何人用來恐嚇大眾的策略，絕對不是捏造的，這是需要大家都認真看待的流行病，當初我應該乖乖戴上口罩，但我沒有，所以現在付出了代價，如果你現在需要外出，請想想我說的話，聰明一點不要向我一樣愚蠢，就可以避免我和妻子的情況發生在你身上。」

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

返校遇黑熊攻擊...7歲童躲草叢目睹母慘死　村民上山找人也被咬死

疫情害3個月沒收入！　披薩店老闆大槌親手毀29年心血：謝謝病毒

8歲頑皮童硬扒開電梯門　「打開只有一面牆」頭慘被卡在30cm縫隙

嬰兒一出生就確診「天生帶有新冠病毒」　才發現媽是無症狀患者

好心有好報！工程師搭車意外救警察一命　買樂透中3千多萬元

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

譴責「中國欺台惡行」　美國務院發言人重磅貼出中國民國國旗！

快訊／「台灣是珍貴的朋友！」日官房長官祝賀蔡英文就職：我們的重要夥伴

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

賀小英就職！美「重量級挺台」議員：北京武統將致災難後果

堅信疫情是「假的」...1個月後害妻子確診病危　他後悔：別像我一樣蠢

譴責「中國欺台惡行」　美國務院發言人重磅貼出中國民國國旗！

快訊／「台灣是珍貴的朋友！」日官房長官祝賀蔡英文就職：我們的重要夥伴

「台灣是真正的朋友」　加拿大議員親錄影片恭喜蔡英文：世界需要更多台灣！

美國飆破150萬人染疫…全球最高　川普：這是「榮譽勳章」！

520加入蓬佩奧挺台行列！美議員發文提蔡英文　讚揚台灣民主

旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

紐約醫院近40％重症患者亡！僅4分之1活著回家　醫曝奎寧、瑞德西韋用藥結果

雲林子弟脫離家暴陰影　變身「斜槓青年」：作業員、操偶師、賣小籠包

侯友宜：蔡英文肩負國人期許　「後疫情時代」讓中華民國被世界看見

三重十字路口2機車「闖紅燈VS.搶黃燈」　互撞後男騎士跑了

篤行十村打造「花火體驗館」　錯過的澎湖海上花火節這裡都看得到

台東零確診推「農遊趣」國旅活動　3天2夜5000元有找

心肌梗塞無呼吸心跳！消防員救回他　重生男赴消防分隊報恩

青田街躍升「女神聚落」 神秘豪宅客搶當林依晨鄰居

男友在隔床…女大生遭「按摩師硬上6分鐘」沒呼救！法官挺：她沒社會經驗

日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

消防車鳴笛減速闖紅燈出勤　彰化男大生「直直衝」撞傷腿送醫

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

國際熱門新聞

全球487萬人染疫！義大利確診、死亡「突翻倍」

股神「被詐香油錢」巴菲特210億飛了

歡迎調查　譚德塞：WHO持續領導抗疫

譚德塞領導抗疫　川普：不改就退出

日本岐阜縣15hrs狂震30次　最大規模5.3

23歲媽「1歲兒鎖車上」放火燒命危　目擊者：心都碎了

印度神童預言：12月會有更大災難

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

道瓊反跌390點！美官員警告經濟風險持續

已婚保姆誘姦男童懷孕生女　判刑30個月

更／巴勒斯坦：停止履行與美國、以色列所有協議

地球得以喘口氣！排放量降至14年前

賀蔡總統就職　蓬佩奧：防疫值得仿效

助兒錄取UCLA　母砸1194萬行賄

更多熱門

相關新聞

美國務院發言人貼我國旗　嗆聲北京

美國務院發言人貼我國旗　嗆聲北京

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）18日在推特轉發公文，圖片除了出現世界衛生組織（WHO）會徽，還可見以中華民國國旗為樣式的口罩。她批評中國壓制台灣的「惡意行動」，還不忘標籤「為台灣推文」（#TweetforTaiwan）。

亞洲聯賽相繼重啟！伊朗、巴勒斯坦將開踢

亞洲聯賽相繼重啟！伊朗、巴勒斯坦將開踢

國民頒冠軍戒指　以線上轉播進行

國民頒冠軍戒指　以線上轉播進行

聯想楊元慶：疫情不會逆轉全球化

聯想楊元慶：疫情不會逆轉全球化

東京奧運LOGO被用作新冠肺炎象徵

東京奧運LOGO被用作新冠肺炎象徵

關鍵字：

新冠肺炎世界疫情Brian Hitchens美國佛州北美要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面