蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

▲顧立雄接任國安會秘書長，被外界視為大黑馬，顧的太太、經濟部政務次長王美花今（20）日被媒體追問如何看待顧的新職務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

蔡英文總統第二任期新內閣人事，欽點國安會秘書長由前金管會主委顧立雄接任，被外界視為大黑馬，顧的太太、經濟部政務次長王美花今（20）日被媒體追問如何看待顧的新職務，她首度對外回應、面帶微笑說：「任務被指派了，就好好做好」。

蔡英文總統今天展開第二任期，前金管會主委顧立雄接任國安會秘書長，日前接受媒體採訪時親曝是「總統堅持」希望他接掌國安會；由於顧欠缺國安相關背景，遭到外界質疑，王美花回應表示，國安領域對顧「的確是很不同的經驗」，不像她長期是公務員到政務官，一直都守在經濟部的工作範圍。

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▲前金管會主委顧立雄(右一)今(20)日宣示接任國安會秘書長。（圖／ETtoday攝影中心攝）

國安會秘書長顧立雄日前表示，國安會議題相當廣，從外交、軍事到資安，經貿滲透到高科技保護等等，接下來主要工作有二個，包括國安團隊的重新整隊，及如何就國安議題跟各部會進行實質協調工作。

顧立雄指出，國安團隊課題複雜，懂外交不見得懂軍事，懂事軍不見得懂資安，懂資安的不見得懂財經等，是個全才，如何重新整隊，是上任後要面臨的課題。

另外，針對新內閣人事女性比例偏低，王美花表示，自己也是當事人不好評論，各界自有公評，做為政務官的第一要務就是「把自己的事情做好」。

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