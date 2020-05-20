慘！史上現場買氣最差的總統套幣　金價嚇跑買家

▲第15屆總統紀念套幣。（圖／記者陳心怡攝）

記者吳靜君／台北報導

央行委請台灣銀行公開發售「中華民國第十五任總統副總統就職紀念幣」，今（20）日在總統就職這一天正式開始發售，但是以往台銀營業之前人潮滿滿的盛況不再，台銀總行未營業之前僅只有9位民眾排隊，連年都來排隊的黃先生都說「很驚訝今年的買氣會這麼差。」

根據央行的規劃總統副總統紀念幣，這次銷售金幣1萬枚，本次將銷售金幣1萬枚，每枚售價5萬6,000元；銀幣5萬枚，每枚售價1,600元。

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根據央行統計，網路預購到15日止，金幣預購量已經達到3265枚、完成繳費1713枚；銀幣預購4204枚，完成繳費的2748枚。

不過，仍有熱情的民眾一早就來到台銀總行前排隊，有一位徐先生住承德路，大約8點到達，他是「英粉」所以這次來排隊，上次總統蔡英文首任當選時，他則是委託親友代買，這次是親自自己來排隊。

一位原本就有蒐集套幣的黃先生，只要是央行發行，不論是生肖套幣還是總統套幣，他都有蒐集，因為這樣比較有「紀念性」，他透露這次非買不可的理由是，此任總統藏有密碼，為3個「20」（2020520）是一生中很難碰到的，具有紀念意義。

絕大多數的民眾都買銀幣，主要是反映金幣要5萬6000元對一般人來說，價格確實偏貴，但是也有民眾一早捧著鈔票來買金幣，一位黃小姐金幣、銀幣皆買，她稱「只要是民進黨執政」她都會買。

而今日現場買氣這麼冷清，專家分析有三個理由，一為總統蔡英文是連任，通常連任的買氣都會比首任來得差一點；其次，現在國際金價每盎司來到1700美元，每枚金幣要5萬6000元，雖然外界認為金價還有增值的空間，但是對於手頭較緊的小資族來說，價格還是相當的「高貴」。此外，台銀則認為，因為這次央行開放網路預購，多少也會分散掉一些人流，所以今年的排隊人潮確實沒有往年這麼多。

央行發行局長施遵驊表示，主要今天早上總統府附近有交通管制，民眾為了避開交管，選擇其他時間購買，所以顯得早上的買氣看起來沒這麼高。今年也首度實施網路申購和現場購買雙軌制，網路申購併繳費成功金幣有1713枚、銀幣2748枚，網路預購確實也分散一些人流。

施遵驊承認，今年的金價較高，墊高鑄造成本，導致金幣售價偏高，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊經濟，多少也會影響買氣。

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