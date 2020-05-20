各國救市政策發酵　國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望「保1」

▲隨著新冠肺炎疫情和緩，民眾對經濟、股市樂觀指數雙雙走升。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金（2882）今（20）日發布5月國民經濟信心調查結果，儘管新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊，但在全球主要國家與台灣刺激政策發揮效用，景氣與就業展望樂觀指數雙雙走升，同時對股市樂觀情緒也大幅上揚，另有逾7成民眾認為2020年經濟成長有望「保1」。

國泰金今天公布最新國民經濟信心調查，國發會的3月景氣對策信號轉成黃藍燈，領先指標、同時指標上升同步微幅下滑。不過，因應新冠肺炎疫情，全球主要國家與台灣刺激政策開始發揮效用，且歐美國家陸續解封，5月的景氣現況與展望樂觀指數雙雙回升，分別上揚至-74.4及-10.6，其中民眾對景氣展望更是疫情爆發以來首次上揚。

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至於民眾薪資上漲預期指數也同步走高，5月上揚至-17，終結連3個月下滑。在對景氣與薪資展望上升的情況下，民眾的大額消費意願指數一口氣增至-21.6，顯示隨著台灣疫情持續穩定，民眾大額消費行為也開始復甦。

儘管受到新冠肺炎疫情影響，使得短期內經濟生產活動減緩，5月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值下降至1.3%，高達71%的民眾認為經濟成長率會達到1%以上，代表多數民眾認為2020年經濟成長有望「保1」。

另在通膨方面，民眾平均通膨預期值維持在0.77%，且有77%的民眾認為今年通貨膨脹率會低於1%，顯示在疫情之下，民眾並不擔憂今年有通膨壓力。

調查也指出，民眾股市樂觀指數明顯上揚至-1.1，連續2個月好轉且幅度大，主要是全球主要國家刺激政策效果發酵，台股隨歐美行情持續反彈，風險偏好指數也上升至-2.2，也是疫情以來風險偏好首次回升。

其中，有35.6%的民眾預期台股未來半年會上漲；另有25.1%的民眾減少將現金或定存轉進台股投資，但也有47.6%的人因前景尚未明朗化，不改變把錢轉而投資台股的意願。

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