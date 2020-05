惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍

▲納什維爾市近來發生隨機砍人案件。(圖/翻攝自twitter/Metro Nashville PD)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大,當地的封鎖政策卻引發持刀砍人事件,田納西州一名男子日前突然闖入某辦公室,持刀砍傷一對夫妻,2人被砍得當場血流如注倒地,警方趕到現場時則見到主動舉手投降的兇嫌。

事件16日下午發生在納什維爾市(Nashville)的公共存儲公司(Public Storage),35歲男子愛德華(Kelvin Edwards)闖入後,持刀攻擊55歲男子克拉夫特(Kevin Craft),以及對方50歲妻子莉安(Leanne Craft),即使對方流血倒地後仍然沒有停止攻擊,手法十分兇殘。

警方表示,接到報案3分鐘後,他們便在街上發現已經棄械、高舉雙手的愛德華,對方供稱是因為不滿疫情期間的封城政策,以及自己無法接受福利機構為無家可歸者所提供的服務,所以才會濫殺無辜想要發洩憤怒。

2名傷者送醫接受急救治療,醫生表示,從身上的傷口來看至少受了10幾刀,幸好大量出血的2人急救後保住一命。警方調查發現,愛德華近年來曾犯下多起攻擊案,目前以2項謀殺未遂罪進行起訴。

▼男子面臨2項謀殺未遂罪。(圖/翻攝自twitter/Metro Nashville PD)

BREAKING: Kelvin Edwards, 35, will be taken to jail soon for this afternoon's random machete attack on a husband & wife in the office of Public Storage, 800 5th Av S. The victims are in critical cond. 6 MNPD officers applied multiple tourniquets in an effort to save their lives. pic.twitter.com/QmzEGmcOz1