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惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍

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惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

▲納什維爾市近來發生隨機砍人案件。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎疫情持續在美擴大，當地的封鎖政策卻引發持刀砍人事件，田納西州一名男子日前突然闖入某辦公室，持刀砍傷一對夫妻，2人被砍得當場血流如注倒地，警方趕到現場時則見到主動舉手投降的兇嫌。

事件16日下午發生在納什維爾市(Nashville)的公共存儲公司(Public Storage)，35歲男子愛德華(Kelvin Edwards)闖入後，持刀攻擊55歲男子克拉夫特(Kevin Craft)，以及對方50歲妻子莉安(Leanne Craft)，即使對方流血倒地後仍然沒有停止攻擊，手法十分兇殘。

警方表示，接到報案3分鐘後，他們便在街上發現已經棄械、高舉雙手的愛德華，對方供稱是因為不滿疫情期間的封城政策，以及自己無法接受福利機構為無家可歸者所提供的服務，所以才會濫殺無辜想要發洩憤怒。

2名傷者送醫接受急救治療，醫生表示，從身上的傷口來看至少受了10幾刀，幸好大量出血的2人急救後保住一命。警方調查發現，愛德華近年來曾犯下多起攻擊案，目前以2項謀殺未遂罪進行起訴。

▼男子面臨2項謀殺未遂罪。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

惡男不爽封城隨機砍人出氣　無辜夫妻倒在血泊中...他卻繼續狂砍。（圖／翻攝自twitter／Metro Nashville PD）

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