有致畸胎疑慮！新冠藥物「法匹拉韋」未確定安全性　安倍趕5月批准惹議

▲《共同社》獨家報導，法匹拉韋在臨床實驗上仍未得出明確有效性。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本政府有意在5月底前批准法匹拉韋（Favipiravir）用於治療新冠肺炎，然而如今卻傳出，由富士底片富山化學公司研發的法匹拉韋在臨床研究上尚未獲得「明顯有效的數據」，因此有多名相關人士擔憂，在目前這個時間點還沒有足夠的科學根據指出此藥物有明確有效性，政府就急著要在5月批准使用，似乎是操之過急。

根據《共同社》報導，日本首相安倍晉三曾表示將會盡量爭取在5月中批准法匹拉韋使用於治療新冠肺炎，然而要通過國家的審查過程就必須提出臨床研究與臨床試驗的有效數據，但法匹拉韋至今仍未顯示出相關的明確有效數據，且由企業進行的臨床實驗也尚未結束。

據了解，法匹拉韋有致畸胎性疑慮，專家認為，「還沒充分確認藥效和藥物的安全性就要推進相關批准，我們無法接受」、「5月中就要批准使用法匹拉韋實在太操之過急」。

除了由企業所做的臨床試驗外，以藤田醫學大學為首的醫療機構在共同臨床研究中，對無症狀與輕症的感染者投入法匹拉韋用藥，並比較投藥後的變化，希望該份研究的數據能夠作為國家審查的部分根據。然而多名消息人士表示，5月中該研究的負責單位已經向厚生勞動省報告期中分析結果，但是病毒減少率並沒有明顯差異，此外，這份臨床研究仍會持續進行。

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