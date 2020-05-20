日媒評論：蔡英文新任期將面對「受陸孤立」的巨大挑戰

▲總統就職典禮，蔡英文（左）、賴清德（右）。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者王佩翊／編譯

總統蔡英文20日舉辦就職典禮，日媒《日經亞洲評論》分析，與第一個任期相比，蔡英文在第二任期內將會面對更多新挑戰，特別是來自中國大陸的強烈壓力。報導提到，雖然台灣在此波疫情中表現優異，全世界急需台灣分享防疫經驗，但卻仍因受到壓力無法獲邀出席世界衛生大會。此外，北京當局也在過去4年內「吸引」7個國家與台灣斷交，再次加深兩岸關係惡化。

根據《日經亞洲評論》報導，新冠肺炎全球大流行，各國經濟衰退，蔡英文勢必將面臨巨大的經濟挑戰。除此之外，她還需要面對「越來越好戰」的中國大陸，北京當局正在持續擠壓台灣的國際地位。儘管台灣成功且有效地控制疫情，並維持連續30多天的零本土案例，感染人數與死亡人數也比鄰國的日本、韓國還要少的多，但就在520總統就職的前兩天，台灣仍因「受到壓力」，被排除在世界衛生組織（WTO）的年度大會（世界衛生大會，WHA）之外。

▲台灣防疫成果出色，獲得全球讚揚。（圖／記者洪巧藍攝）



台灣是疫情爆發後，首個開放觀眾進場觀看棒球比賽的地區，而政府也在考慮進一步放寬社交距離的限制。根據TVBS的民調顯示，1月贏得總統大選後，蔡政府支持率持續保持在60%左右的歷史新高，台灣在面對疫情時優秀的危機處理，再度增加了民眾的信任度。

報導中也提到，台灣的防疫成果世界有目共睹，同時也受到國際社會讚揚，不論是14個正式外交盟友，或是包含美國與日本在內的8個國家都公開表達支持台灣出席世界衛生大會，儘管最後仍因受到打壓，無法獲邀與會。

報導稱，北京當局發起了一場猛烈的孤立運動，在過去4年內吸引7個國家與台灣斷交。自2019年7月以來，中國大陸開始限制發放陸客自由行個人簽證，試圖藉此打擊台灣觀光業，近日更是直接暫停了陸生赴台留學之申請，理由除了疫情影響外，同時包括了兩岸關係惡化。

另一方面，美國和台灣的關係持續改善，美國國務卿蓬佩奧19日發表聲明稱，「台灣是世界上一股正義的力量，是個可靠的夥伴。」

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