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體學生技提專利訴訟　跨海控告美國太平洋生技侵權

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▲▼基因。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基因。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者姚惠茹／台北報導

台灣第三代基因定序科技廠商體學生技公司(Personal Genomics, Inc.)宣布，分別在2019年9月27日在美國德拉瓦州法院，以及2020年5月18日在大陸武漢法院，控告美國加州太平洋生技公司(Pacific Biosciences of California, Inc.)侵犯體學生技所擁有的專利，包括美國專利US7767441及大陸專利CN101743321B。

體學生技的核心實驗室位於台灣新竹，專注於開發第三代最先進的單分子連續定序技術，是美國太平洋生技公司在長讀長(long read)基因定序市場的技術競爭者，日前全球最大基因定序主導廠商Illumina公司，曾提出以12億元美金併購美國加州太平洋生技公司，遭到美國及英國反托拉斯主管機關反對，因而於今年初宣布無法完成併購計畫。

請繼續往下閱讀...

提出對美國太平洋生技公司12億美元併購案時，Illumina公司執行長DeSouza公開表示，併購太平洋生技將可使Illumina加速進入長讀長基因定序市場，並預測長讀長基因定序市場將從2017年的6億美元，快速成長到2022年的25億美元，未來在精準醫療及各種生技應用極具潛力。

這次體學生技提出的侵權訴訟內容中，主要控告太平洋生技公司侵犯體學生技擁有的在CMOS半導體光感晶片上建構單分子定序的專利技術，並表示該項專利技術得以使美國太平洋生技最新的第三代定序系統Sequel及Sequel II超越先前RS系列產品。

根據訴狀中提到，美國太平洋生技公司曾分別在2010年與2015年期間，多次與體學生技接洽，除嘗試了解如何將半導體晶片及光電技術運用於第三代基因定序外，也向體學生技提出多次合作及專利授權方案未果，充份顯示太平洋生技明知該專利的存在，卻仍在未經授權下製造及銷售侵權的定序產品，因此控告對方蓄意侵權。

體學生技執行長李鍾熙表示，體學生技運用台灣半導體和光電的優勢，結合生技、材化、資訊等跨領域科技，設計開發出高效率的連續式單分子基因定序技術，即所謂的第三代定序技術，目前公司掌握超過190項全球專利，因此為了保護公司的價值，爭取在未來基因定序市場的優勢，將陸續採取必要的作為。

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