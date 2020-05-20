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印度北方邦黑道不滿「馬路貫穿土地」　一個轉身擊斃政黨領導人父子

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▲▼印度社會黨領導人狄瓦卡和其子遭槍殺。（圖／翻攝自推特Richa Singh）

▲印度社會黨領導人狄瓦卡和其子遭槍殺。（圖／翻攝自推特Richa Singh）

記者羅翊宬／編譯

印度北方邦一處村落19日白天發生嚴重的槍擊命案，死者為知名政治人物狄瓦卡（Chhote Lal Diwakar）以及他的兒子，他們在視察道路開闢工程時遭到當地幫派人士持槍射擊，當場死亡，目前屍體已送交解剖。

根據《印度斯坦時報》，狄瓦卡和兒子在距離首都新德里約200公里遠的桑巴爾（Sambhal）地區視察一項道路開闢工程，並和居民商討工程細節，至少4名幫派人士騎乘摩托車從後方襲來，兩派人馬在道路散步時發生言語上的爭吵，其他居民也連忙勸說，希望兩方人士好好溝通。

不料，其中2名各穿粉紅衣、白衣的幫派人士情緒激昂地提起長槍，不斷對狄瓦卡表明「反對家裡的土地被馬路直接貫通」，正當大家以為氣氛已稍緩和時，突然轉身朝後方射擊，接著丟下摩托車落荒而逃，狄瓦卡父子則當場慘死。

在影片畫面中可以看到，持攝影機拍攝的村民在發生槍擊後，也嚇得當場逃跑。

據悉，狄瓦卡是北方邦主要政黨社會黨（Samajwadi Party）的領導人，2017年曾代表社會黨參與北方邦的議會選舉。警方表示，目前已逮捕並審訊涉嫌槍殺狄瓦卡的4名嫌犯，其中1名是當地名望人士薩文德（Savinder）。

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