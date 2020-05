旅美小說家於梨華辭世　女兒稱「染新冠引發呼吸衰竭」病逝

▲有「留學生文學鼻祖」稱號的旅美作家於梨華近3週前病逝,根據女兒孫曉凡說法,她死於新冠肺炎引發的呼吸衰竭。(圖/思行文化提供)

文/中央社記者尹俊傑紐約19日專電

有「留學生文學鼻祖」稱號的旅美作家於梨華近3週前病逝,《紐約時報》今天引述於梨華女兒孫曉凡說法指出,於梨華死因為2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)引發呼吸衰竭。

《紐時》將於梨華列入死於2019冠狀病毒疾病的逝者名單。根據訃告,於梨華4月30日在美國馬里蘭州蓋瑟斯堡(Gaithersburg)寓所逝世,享壽90歲。孫曉凡(Lena Sun)現任華盛頓郵報記者。

Thank you @amyyqin for this lovely NYT obit of my mom. She would have liked it very much. https://t.co/8m4XNoDa2Q