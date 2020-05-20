　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部政務次長王美花今天表示，規劃中的振興抵用券將與國內旅遊搭配，結合住宿，每房給予800元抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部政務次長王美花今天表示，規劃中的振興抵用券將與國內旅遊搭配，結合住宿，每房給予800元抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院昨（20）日宣佈振興措施將配合七月暑假上路，經濟部政務次長王美花今天表示，規劃中的振興抵用券將與國內旅遊搭配，結合住宿，每房給予800元抵用券，適用範圍包含商圈、夜市、餐飲業及藝文產業各200元，並可全國使用，全額抵用，預計在疫情結束後實施。

立法院經濟委員會今天以「振興券如何促進防疫安心旅遊人潮」為題，邀請經濟部首長列席報告並備詢，由於今日為蔡英文總統就職大典，經濟部長沈榮津向經委會請假，由政務次長王美花上陣。

請繼續往下閱讀...

行政院昨已定調後續施政在紓困之後，接下來將進入振興階段。王美花指出，為加速復甦受疫情影響之內需型服務業，同時為刺激消費，考量避免替代性消費之因素，振興抵用券等措施會朝方便、好使用及有效刺激消費三大原則規劃。

▲經濟部表示，振興抵用券會朝方便、好使用及有效刺激消費三大原則規劃。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部表示，振興抵用券會朝方便、好使用及有效刺激消費三大原則規劃。（圖／記者湯興漢攝）

針對振興抵用券採數位、紙本並行，王美花指出，行政院長蘇貞昌很貼心，振興措施特別考慮老年人、偏鄉民眾的需求，行政院正在統籌跨部會的意見，強調屆時推出會有不同的設計。

另外，為優化商圈環境，提升場域特色及友善消費空間，吸引人潮於疫情緩和後至商圈消費，經濟部補助商圈辦理環境改善，以及特色行銷活動。目前第一波已核定補助 45 案、補助金額計 3,814 萬元， 第二波總計受理 105 案，預計於 5 月底前核定補助。

在特色行銷活動方面，補助商圈結合節慶、展售促銷辦理特色行銷活動；開辦雙語服務、數位科技課程等培能訓練，以提升商圈店家服務品質;並鼓勵商圈商品開 發、導入行動支付、上架電商平台等拓展多元通路。目前第一波已核定補助76 案、補助金額計 6,310 萬元，第二波總計受理70案，預計於5月底前核定補助。


►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招
 

ET快訊
蔡依林爸媽證實已離婚！　經紀人鬆口回應了
羅志祥發文時間「暗藏密碼」　13張「周揚青親密照」全曝光
羅志祥tag周揚青「實現她最大願望」！　悲吐：這些年我對妳製
快訊／羅志祥突發7000字「對不起我錯了」懺悔周揚青
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地「估增118億產值」

雨彈襲擊一波波　水利署：桃園已達一級淹水警戒

嘉義、雲林嚴防淹水　經濟部祭利器「游泳池水量2分半鐘內抽完」

豪雨特報雨彈來襲！雲林、台南發佈一級淹水警戒

全球首批智能認證貨櫃船就在台灣！　陽明海運：投入亞洲線營運

疫情衝擊中橡碳黑全球八廠　印度輪胎需求量長期看好穩營運

梅雨下到周日　經濟部：水災緊急應變小組三級開設

ECFA十年大限下月到期「會不會失效？」經濟部：陸方並未發出終止通知

口罩單日產能上看2500萬片大關　經濟部：樂見開放外銷

加油要快！油價明天起大漲九角、九五汽油站上20元大關

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

陳良基卸任科技部長：完成3大目標　更讓總統允諾增加基礎研究經費

最有錢／中美吵架 火燒台灣科技業 520誰與爭鋒？

吳政忠任科技部長「新挑戰、有院的高度」　張景森：期待台灣科技發展資源更豐沛

疫情攪局帶來不確定性　國泰金：近4成民眾參與除權息行情意願低

蔡英文欽點顧立雄掌國安會　太座王美花首度對外回應「面帶微笑這樣說」

慘！史上現場買氣最差的總統套幣　金價嚇跑買家

各國救市政策發酵　國泰金：逾7成民眾看好今年GDP可望「保1」

體學生技提專利訴訟　跨海控告美國太平洋生技侵權

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

南方澳凶宅另類廣告背後有洋蔥　前屋主出海愛妻輕生...

30歲艷妻「下面太鬆」被老公嫌爆！　動手術加工狂噴血…下場GG

端午連假「澎金馬航線」尖峰訂位太滿　第二波加班機開賣時間出爐

永固-KY今日上市　掛牌首日上漲1.37%

女友糾纏前任！他抓包氣瘋　爆漿公社怒PO「薄馬流汁照」：還有影喔…下場慘爆

全程流例中文！白宮副國安顧問博明祝賀蔡英文就職：台灣值得全世界學習

申世景被譽為「臉蛋天才」　天生美肌吃「豬皮」維持彈性

男男版色戒續集！馬家輝睽違4年寫《鴛鴦六七四》　被讚2020最強華語小說

蔡英文回應拜登推特賀文　期待加強台美的夥伴關係

腸腸宅急便！靈活小胖汪「飛奔叼包裹」幫爸簽收　全家人嚇一跳

捷運手扶梯見火辣短裙女大生　工程師「凍未條」...狂攝裙底風光

財經熱門新聞

立訊崛起搶單新哀鳳　女版郭台銘威脅鴻海、和碩

和碩董事長童子賢：別擔心台積電離開台灣！

和碩董事長童子賢：今年5、6月將是科技業谷底

「英德紀念幣」　爆史上現場買氣最差

加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

路透：那斯達克通知瑞幸咖啡摘牌

轉戰情報頭子！顧立雄親揭原因　總統蔡英文用1理由打動他

顧立雄任內最後一天！　金管會下重手開罰8家金融業2580萬

只剩3天截止！　勞保局補貼3萬元還有1.7萬人未申請

勞工紓困貸款10萬元要辦要快　百萬名額只剩21萬個！　　

溢價率30%！國巨海外可轉債定價每股485元

勞工紓困貸款百萬名額已受理74.1萬件

全球首批智能認證貨櫃船就在台灣！　陽明海運：投入亞洲線營運

520行情發威！台股不畏美股重挫　早盤上漲50點、收復10900點大關

更多熱門

相關新聞

拖延蔡英文的能源轉型？環團要求調查經濟部

拖延蔡英文的能源轉型？環團要求調查經濟部

第15屆總統副總統就職典禮在即，蔡英文總統將宣告未來4年的政策方向。根據綠色和平發布的最新民調顯示，超過8成5民眾認為規範高用電量企業轉用一定比例再生能源有助加速能源轉型；然而，應該規範企業的「用電大戶條款」實施辦法，上路時間卻被經濟部無限期推遲，綠色和平因此向監察院陳情，要求調查此明顯失職之舉，以回應民眾對能源轉型的期許。

王婉諭批新內閣名單95％為男性：台灣無法自詡是平權國家

王婉諭批新內閣名單95％為男性：台灣無法自詡是平權國家

蘇貞昌率新內閣拍「開學照」

蘇貞昌率新內閣拍「開學照」

沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地

沈榮津續任經長拚振興　高雄打造智造新基地

豪雨襲擊南台灣　雲林縣再達一級淹水警戒

豪雨襲擊南台灣　雲林縣再達一級淹水警戒

關鍵字：

行政院經濟部振興抵用券

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

快訊／羅志祥520再發聲謝罪周揚青！

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

陳鏞基被拍牽辣妹回飯店　老婆發文回應

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面