加速經濟復甦　經濟部：振興抵用券七月上路「每房抵800元」

▲經濟部政務次長王美花今天表示，規劃中的振興抵用券將與國內旅遊搭配，結合住宿，每房給予800元抵用券。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，行政院昨（20）日宣佈振興措施將配合七月暑假上路，經濟部政務次長王美花今天表示，規劃中的振興抵用券將與國內旅遊搭配，結合住宿，每房給予800元抵用券，適用範圍包含商圈、夜市、餐飲業及藝文產業各200元，並可全國使用，全額抵用，預計在疫情結束後實施。

立法院經濟委員會今天以「振興券如何促進防疫安心旅遊人潮」為題，邀請經濟部首長列席報告並備詢，由於今日為蔡英文總統就職大典，經濟部長沈榮津向經委會請假，由政務次長王美花上陣。

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行政院昨已定調後續施政在紓困之後，接下來將進入振興階段。王美花指出，為加速復甦受疫情影響之內需型服務業，同時為刺激消費，考量避免替代性消費之因素，振興抵用券等措施會朝方便、好使用及有效刺激消費三大原則規劃。

▲經濟部表示，振興抵用券會朝方便、好使用及有效刺激消費三大原則規劃。（圖／記者湯興漢攝）

針對振興抵用券採數位、紙本並行，王美花指出，行政院長蘇貞昌很貼心，振興措施特別考慮老年人、偏鄉民眾的需求，行政院正在統籌跨部會的意見，強調屆時推出會有不同的設計。

另外，為優化商圈環境，提升場域特色及友善消費空間，吸引人潮於疫情緩和後至商圈消費，經濟部補助商圈辦理環境改善，以及特色行銷活動。目前第一波已核定補助 45 案、補助金額計 3,814 萬元， 第二波總計受理 105 案，預計於 5 月底前核定補助。

在特色行銷活動方面，補助商圈結合節慶、展售促銷辦理特色行銷活動；開辦雙語服務、數位科技課程等培能訓練，以提升商圈店家服務品質;並鼓勵商圈商品開 發、導入行動支付、上架電商平台等拓展多元通路。目前第一波已核定補助76 案、補助金額計 6,310 萬元，第二波總計受理70案，預計於5月底前核定補助。



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