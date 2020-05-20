「台灣是真正的朋友」　加拿大議員親錄影片恭喜蔡英文：世界需要更多台灣！

記者陳宛貞／綜合外電報導

總統蔡英文1月以史上最高得票數連任成功，520舉行就職典禮。加拿大議員古柏（Michael Cooper）此前便公開支持台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），稍早更上傳親自錄製的影片，祝賀蔡英文展開第二任期，更大讚台灣防疫措施是全球典範。

古柏於台灣時間20日上午在臉書以「世界需要更多的台灣」」（The world Need More Taiwan）為題，對蔡英文致上最熱烈的祝賀。他稱自己為加拿大國會的一員及「台灣驕傲的朋友」，很榮幸有機會恭喜蔡總統迎向第二任期。

針對重創全球的新冠肺炎（COVID-19），古柏指出，世界正面臨疫情帶來的嚴重後果，而台灣在全球抗疫工作上的貢獻足以成為模範，彰顯蔡英文強大的領導能力和台灣人的韌性，「台灣成功的應對方式是全世界的模範，也突顯了台灣還有更多值得全世界學習之處。」

古柏表示，身為一名加拿大人，他對於加拿大與台灣關係密切的事實感到驕傲，不僅經濟與人文交流頻繁，也分享共同的價值，「台灣是加拿大真正的朋友」，最後再次恭喜蔡英文，也向所有台灣人捎來問候。

另外，加拿大聯邦保守黨黨魁、官方反對黨領袖熙爾（AndrewScheer）也在推特發文表示，「恭喜蔡英文博士今天就任台灣總統。基於對民主價值的尊重及法治基礎，加拿大與台灣有著牢固的關係。在她展開第二任期之際，我願她一切順利。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。