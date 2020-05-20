宏達電營運展望更正向　王雪紅：今年將推更多5G、VR、AR創新產品

▲宏達電董事長王雪紅。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏達電（2498）即將在6月19日召開股東常會，董事長王雪紅在營業報告書中表示，去年主要產品毛利呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著壓力，未來將持續努力優化營運與產品，展望今年將推出更多5G、VR、AR創新產品，期盼對公司未來的營運成果能有持續性的進步。

王雪紅表示，2019年HTC持續聚焦創新的策略獲得豐碩成果，在硬體、軟體、平台與服務方面發表多項創新產品，像是VR方面，推出一體機VIVE Focus Plus和高端VIVE Cosmos，還有首款5G產品5G HUB智慧分享器，同時鎖定中階手機市場發表HTC U19e、 Desire 19+、Wildfire X 及 Desire 19。

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王雪紅指出，撰寫這篇致股東報告書的同時，全球有許多地方受到新冠肺炎疫情的影響甚鉅，而HTC協助連結起距離，打破空間的限制，藉由VIVE虛擬實境系統平台及與應用內容的策略夥伴合作，讓交談、會議、團隊工作、學 習、訓練、醫療等等都能夠以遠距的方式進行。

王雪紅回顧，HTC致力於提升營運成效、優化營運架構，謹慎地做出產品決策，逐步轉型至下一個發展階段，去年9月董事會任命Yves Maitre擔任HTC執行長一職，並將以他曾在全球最大的電信業者之一Orange電信任職多年的豐富經驗執行HTC的轉型發展。

財務方面，王雪紅表示，HTC營業費用自2018年的145億元減少至2019年的119億元，降低18%，並優化產品組合及提高產品毛利率方面獲得顯著的成果，讓過去2年的毛利率呈現逐季成長的趨勢，而營業毛利率自2.2%增加至20.3%。

王雪紅指出，去年主要產品毛利呈現正向走勢，但整體營運表現仍承受著壓力，2019年合併營業收入為100億元，營業毛利為20億元，稅後淨損為94億元，但未來會繼續努力執行優化營運與產品，期盼對公司未來的營運成果能有持續性的進步。

展望2020年，王雪紅強調，宏達電將在VR與AR領域推出更多創新的軟體與硬體產品，而且2020年是5G發展元年，將結合宏達電的願景VIVE Reality把VR、AR、5G、AI及區塊鏈技術進行整合，預期5G普及後將會為VR與AR產業帶來重大的突破。

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