美國飆破150萬人染疫…全球最高　川普：這是「榮譽勳章」！

▲美國總統川普表示，他把美國的高病例數視為一枚「榮譽勳章」（Badge of Honor）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國新冠肺炎病例數累計超過150萬，9萬多人染疫死亡。總統川普19日表示，高病例數反映了美國良好的檢測能力，他也將此視為一枚「榮譽勳章」（Badge of Honor）。川普宣稱，美國擁有龐大人口，且至今實施1400萬次檢測，遠遠超過其他國家，才會導致病例數居全球之冠。

《政客》（Politico）報導，川普19日被問及是否針對巴西實施旅遊限制時，突然主動表示，「我們有很多病例時，我不認為這是一件壞事。我認為，在某種程度上這是一件好事。因為這代表我們的檢測更好。如果我們檢測100萬人而非1400萬人，病例就會少了許多，對吧？所以，我把這視為一枚榮譽勳章。」

川普認為，美國擁有龐大人口，且目前已實施了將近1400萬次檢測，遠遠超過其他國家，「真的，這是一枚榮譽勳章。這是對於檢測以及許多專業人員所做的所有工作致敬。」

▲美國確診數突破150萬，成為全球最高。圖為加州洛杉磯的檢測情況。（圖／路透）



根據約翰．霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國確診數突破150萬，位居全球之冠，死亡病例數也超過9萬。雖然川普主張，全國已經執行1400萬次檢測，但疾病管制與預防中心（CDC）的數據是1260萬次。

民主黨全國委員會（Democratic National Committee）批評川普的言論，直指150萬病例代表著美國「領導階層的徹底失敗」。哈佛大學全球健康研究所（Harvard Global Health Institute）也表示，美國每天至少必須進行50萬次檢測，才能重啟經濟並且保持開放。

BBC也引述牛津大學數位出版機構Our World in Data數據，在每1000人的平均檢測數量之中，美國排名全球第16名，雖然領先南韓，但落後冰島、紐西蘭、俄羅斯和加拿大等國。

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