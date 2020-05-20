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巴西抗瘧疾藥物列用藥指引！總統：新任衛生部長同意簽署　治療新冠肺炎

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▲▼巴西總統雅伊爾·波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▼巴西總統波索納洛和美國總統川普想法接近，他們都曾說過新冠肺炎不過是個小感冒。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西前任衛生部長因和總統波索納洛（Jair Bolsonar）意見不合，上任不到一個月閃電辭職。波索納洛於當地時間周三（20日）表示，剛到任的衛生部長帕茲威洛（ Eduardo Pazuello）將同意簽署新的用藥指引，將抗瘧疾藥物氯喹（chloroquine）列為新冠肺炎用藥。

路透社報導，波索納洛任內已有2名衛生部長辭退，最近一任辭退的泰克（Nelson Teich）是巴西腫瘤學家、健康顧問及企業家。泰克對氯喹列為新冠肺炎用藥持反對看法，和波索納洛不合，最終在壓力下提出辭呈。

波索納洛此次任命五星上將帕茲威洛接任巴西衛生部長，終於能推動仍具爭議的氯喹列入用藥；他於20日晚間在線上接受訪問，表示帕茲威洛會簽署這項最新的用藥指引，並留在職位上。

與美國總統川普同為右派且關係良好的波索納洛說，他一直把一盒抗瘧疾藥物放在抽屜裡，以防高齡93歲的母親會需要用到。此說法和川普相同，川普周一（18日）表示，他把羥氯喹（hydroxychloroquine，簡稱奎寧）當作強身健體的藥物服用，讓自己免於感染新冠肺炎，且已經吃超過10天。

不過除了兩位總統，其他醫學專家都再三強調，研究和臨床測試結果，都顯示奎寧沒有明顯療效，甚至有不少負面的研究結果，例如病患藥後會出現心律不整、呼吸道等副作用。

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