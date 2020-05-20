　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

捷克參院議長擬出訪台灣：若中國繼續威脅　就更可能成行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／翻攝自臉書「Miloš Vystrčil」）

▲捷克參議院議長維特齊可能出訪台灣。（圖／翻攝自臉書「Miloš Vystrčil」）

文／中央社記者林育立柏林19日專電

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，自由、獨立與民主是捷克最重要的價值，只要中國繼續威脅，訪台就更有可能成行。

捷克參議院議長維特齊今天與總統齊曼（MilošZeman）會晤，討論中國大使館威脅他前任柯加洛（Jaroslav Kubera）不要訪問台灣的一封信。信中點名捷克企業將為此付出代價，柯加洛的遺孀甚至指控這封信是造成他猝死的原因，爭議至今餘波盪漾。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊在會後批評中國對柯加洛和捷克企業的威脅，「這是對捷克內政的干涉，我們必須自我捍衛」。

維特齊透露，中國大使館的立場到現在仍相當強硬，不僅對他向台灣捐贈口罩致謝和與中華民國國旗合照表示不滿，還打電話到辦公室警告他不要祝賀台灣總統就職，不然將對捷克與中國的關係造成傷害。

維特齊強調，自由、獨立與民主是捷克最重要的基本價值，出訪台灣的可能性愈來愈高，「如果中國指使捷克共和國和捷克參議院該怎麼做，那訪台就更有可能成行」。

維特齊今天也利用台灣總統就職典禮前夕向台灣致意，「我很高興台灣有一位民主方式選出來的總統、台灣是一個民主國家」。

齊曼是歐盟國家對中國最友善的領袖之一，不過，由於投資承諾遲遲沒兌現，捷克社會對中國的不信任感也逐漸升高。布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2018年底上任後對台灣高度友好，遭到中國報復，反倒提升台灣在捷克的能見度，台捷關係有升溫的趨勢。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利訪台，對捷克和歐洲的對台關係將有一定的象徵意義。

ET快訊
蔡依林爸爸淡出家族聚會「離婚傳10年」　一張照片說清父女情
妻被酸像菲傭…宥勝認婚前一度甩了她　無縫接軌白富美3個月閃婚
換妻變出軌！女模妻「暈船私約」被活逮　一句話逆襲綠帽夫300
「台灣出現他扭轉過去」陳時中一句回答藏底　謝金河驚嘆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

助兒錄取UCLA！母砸1194萬行賄　求情信狂提「幫孩子手洗內衣褲」

地球得以喘口氣！二氧化碳日排放量「降至14年前」...航空業銳減60%

23歲媽「1歲兒鎖車上」國道放火燒命危　目擊者：聽到孩子哭聲，心都碎了

捷克參院議長擬出訪台灣：若中國繼續威脅　就更可能成行

更新／巴勒斯坦自治主席宣布：停止履行與美國、以色列所有協議

美副總統潘斯「不吃奎寧」和川普不同調：我醫生沒建議吃這個

道瓊反跌390點！美官員警告經濟風險持續　三大股收低

股神巴菲特被騙！　旗下公司收購案驚傳「遭詐210億元」

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

譚德塞稱WHO將持續領導全球抗疫　川普兩度示警「不改就退出」

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

世衛會稱「中國疫情公開、透明」 習近平：2年內金援各國20億美元

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

紅豆餅3個10元、25元巨大春捲 網紅盤點宜蘭5間道地素食小吃

輕輕一拉無痕跡！7招縫紉技巧　醜破洞補上小圖樣變身趣味設計

吳尊問「跟曾之喬何時生」　辰亦儒羞回：三個月內不能說

助兒錄取UCLA！母砸1194萬行賄　求情信狂提「幫孩子手洗內衣褲」

地球得以喘口氣！二氧化碳日排放量「降至14年前」...航空業銳減60%

23歲媽「1歲兒鎖車上」國道放火燒命危　目擊者：聽到孩子哭聲，心都碎了

捷克參院議長擬出訪台灣：若中國繼續威脅　就更可能成行

更新／巴勒斯坦自治主席宣布：停止履行與美國、以色列所有協議

美副總統潘斯「不吃奎寧」和川普不同調：我醫生沒建議吃這個

道瓊反跌390點！美官員警告經濟風險持續　三大股收低

股神巴菲特被騙！　旗下公司收購案驚傳「遭詐210億元」

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

譚德塞稱WHO將持續領導全球抗疫　川普兩度示警「不改就退出」

球星拒絕減薪反對收益新制　大聯盟提出2個選擇

環保署長張子敬留任　環團抗議下台不成怒提「無限期連署」

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：家中4年走4人，一切都是命不怪任何人

小A辣N度動刀「最新整型部位曝光」！　網一看超疑惑…他吐實：男生練不出來

台灣毒王「得意門徒」曝光！私擁武裝船配直昇機　出沒地點起底

LIVE／蔡英文、賴清德宣誓就職　歡送陳建仁步出總統府

50道料理可無限續點　這3家米其林等級餐廳都能「吃到飽」

助兒錄取UCLA！母砸1194萬行賄　求情信狂提「幫孩子手洗內衣褲」

3Q陳柏惟試婚直擊！　未婚妻「默杵一旁變空氣」互動冷淡

地球得以喘口氣！二氧化碳日排放量「降至14年前」...航空業銳減60%

《誰是被害者》拍攝場景曝光！！　溶屍畫面太真實...許瑋甯現場直接反胃

國際熱門新聞

全球487萬人染疫！義大利確診、死亡「突翻倍」

歡迎調查　譚德塞：WHO持續領導抗疫

譚德塞領導抗疫　川普：不改就退出

日本岐阜縣15hrs狂震30次　最大規模5.3

股神「被詐香油錢」巴菲特210億飛了

紐時：美國打科技戰用台灣施壓　直逼中方紅線

印度神童預言：12月會有更大災難

賀蔡總統就職　蓬佩奧：防疫值得仿效

道瓊反跌390點！美官員警告經濟風險持續

台灣未受邀WHA　日本政府：遺憾

更／巴勒斯坦：停止履行與美國、以色列所有協議

易捷航空網站遭駭　900萬個資外洩

已婚保姆誘姦男童懷孕生女　判刑30個月

巴黎養老院看護「海騎92歲老奶奶」　老人家尖叫喘息求救

更多熱門

相關新聞

520後兩岸關係　台商：沒太大期待

520後兩岸關係　台商：沒太大期待

蔡英文總總就職典禮今天登場，面對未來的兩岸關係，大陸全國台企聯會長李政宏坦言，綠營所謂的「維持現狀」，其實非常糟糕，綠營所謂的「維持現狀」，其實就是兩岸關係急凍，不會往更好的方向發展，因此多數台商「儘管都還會有些期待，但一來也已經做好最壞的打算。」

520兩岸政治／中美博弈間找尋「台灣利益」

520兩岸政治／中美博弈間找尋「台灣利益」

520兩岸政治／美中台陷「軍事漩渦」

520兩岸政治／美中台陷「軍事漩渦」

蔡英文PO台灣抗疫全紀錄　9萬人看哭

蔡英文PO台灣抗疫全紀錄　9萬人看哭

陸委會：阻台參加WHA不利兩岸關係

陸委會：阻台參加WHA不利兩岸關係

關鍵字：

捷克台灣參議院議長中國

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

蔡依林爆有了「5歲混血親弟弟」！60歲爸爸再婚娶泰國妹

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

捷運「越級打BOSS」被移送！帥T遭洗版

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

人夫球星陳鏞基賽前「極樂酒局」纏綿辣妹！

劇毒龜殼花現蹤陽明山？網一看驚了

豬肉攤老闆戀上對面闆娘！摩鐵交纏+曬定情項鍊照

藤井莉娜宣布懷孕！親口揭曉「孩子的爸是誰」

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

咪妃車禍躺床2天！親揭當下慘況：只剩右手可以動

陳時中一句回答藏底　他驚：高境界

更多

最夯影音

更多
博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆

博恩穿辣短裙甜唱「TAIWAN」　神複製劉樂妍MV！網笑：酸爆
《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

《夫婦的世界》藝琳因為愛原諒出軌丈夫　「再怎麼努力，還是會想起」無法信任而放手

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

黃子韜表白吳亦凡「心動只是對你」　四葉草第一次舞台公演...超甜美！！

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

講得出做不到！韓國瑜首度認了　高雄建迪士尼有困難：我願收回

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

孫協志牽手約會夏宇童！　「1細節」被爆不只是女友

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面