捷克參院議長擬出訪台灣：若中國繼續威脅　就更可能成行

▲捷克參議院議長維特齊可能出訪台灣。（圖／翻攝自臉書「Miloš Vystrčil」）

文／中央社記者林育立柏林19日專電

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，自由、獨立與民主是捷克最重要的價值，只要中國繼續威脅，訪台就更有可能成行。

捷克參議院議長維特齊今天與總統齊曼（MilošZeman）會晤，討論中國大使館威脅他前任柯加洛（Jaroslav Kubera）不要訪問台灣的一封信。信中點名捷克企業將為此付出代價，柯加洛的遺孀甚至指控這封信是造成他猝死的原因，爭議至今餘波盪漾。

捷克新聞社（ČTK）報導，維特齊在會後批評中國對柯加洛和捷克企業的威脅，「這是對捷克內政的干涉，我們必須自我捍衛」。

維特齊透露，中國大使館的立場到現在仍相當強硬，不僅對他向台灣捐贈口罩致謝和與中華民國國旗合照表示不滿，還打電話到辦公室警告他不要祝賀台灣總統就職，不然將對捷克與中國的關係造成傷害。

維特齊強調，自由、獨立與民主是捷克最重要的基本價值，出訪台灣的可能性愈來愈高，「如果中國指使捷克共和國和捷克參議院該怎麼做，那訪台就更有可能成行」。

維特齊今天也利用台灣總統就職典禮前夕向台灣致意，「我很高興台灣有一位民主方式選出來的總統、台灣是一個民主國家」。

齊曼是歐盟國家對中國最友善的領袖之一，不過，由於投資承諾遲遲沒兌現，捷克社會對中國的不信任感也逐漸升高。布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）2018年底上任後對台灣高度友好，遭到中國報復，反倒提升台灣在捷克的能見度，台捷關係有升溫的趨勢。

根據捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，如果維特齊順利訪台，對捷克和歐洲的對台關係將有一定的象徵意義。