換妻團長「女模妻」照曝光！起底「疼老婆才會加入」　多人運動戰遍東南亞

▲李姓男子與鄭女結婚後，一同參加換妻聯誼，足跡遍布台灣及東南亞。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

李姓男子成立臉書粉絲團「樂×妻」，帶著自己的妻子進行換妻性愛，除了在國內活動外，也多次共赴泰國清邁、曼谷、芭達亞、馬來西亞沙巴旅行聯誼，一名團員曾作證表示，「樂×妻」這個群組是以老婆的喜好為主，疼老婆的老公才會加入這群組，因為男人在外面找樂趣並不困難，但老婆要出去玩不容易，所以只有老公帶著老婆才能加入這種社團。

本刊調查，李男與鄭女長期與「樂×妻」成員聯誼對象從事交換伴侶活動，去過清邁、曼谷、沙巴，鄭女還對團員說自己是業餘模特兒，因此在國外出遊時，會大方與同團姊妹淘擺出性感、撩人姿勢拍照留念。

李男與鄭女還沒鬧翻時，2人與團員赴海外聯誼時，拍下不少照片，原本夫妻相安無事，鄭女的性感照片放在臉書粉絲團上供團員觀看，但後來鄭女從非換妻管道，瞞著丈夫認識了新男友，2人因此鬧翻，告上法院。鄭女對指控，丈夫將她赴海外聯誼的照片放在臉書上，其中有照片露出些微乳暈，已涉及妨害風化。

李男辯稱，相關的照片沒有猥褻性質，且「樂×妻」臉書帳號是李男與妻子專用於與同好從事換妻及相關聚餐、旅行等聯誼活動使用，都是夫妻一起參與，在PO性感照片前，他都有問妻子照片好不好看，妻有同意拍攝，法官審理認為，這些照片是限定成員才可觀看，已判李男無罪確定。



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