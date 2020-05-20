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富士康打工妹成大老闆！搶單新iPhone戰郭董　「女工傳奇」起底

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圖、文／鏡週刊

鴻海創辦人郭台銘要緊張了！受到外資連續賣超影響，鴻海近期痛失電子代工市值龍頭寶座，對手竟是來自對岸一家營收規模僅鴻海1/20的無線藍牙耳機代工廠—立訊精密。本刊調查，有「女郭董」之稱的立訊董座王來春，靠著成功複製鴻海模式，繼取得蘋果零組件與熱賣的無線藍牙耳機AirPods後，下半年將搶下iPhone 12訂單，進一步威脅鴻海霸主地位。

以前的iPhone都由鴻海、和碩與緯創等台廠負責組裝，但是今年蘋果高層找上了王來春（立訊董事長），要她加入iPhone組裝廠之列。

 ▲以前的iPhone都由鴻海、和碩與緯創等台廠負責組裝，但是今年蘋果高層找上了王來春（立訊董事長），要她加入iPhone組裝廠之列。（圖／鏡週刊提供，下同）

上週三（5月13日）《日經亞洲評論網站》報導，在蘋果要求下，大陸代工廠立訊精密將啟動歷年來規模最大的投資，標的為台灣金屬機殼廠可成，藉此打造新的iPhone代工生態圈。消息一出，在中國深圳交易所掛牌的立訊精密市值衝高到1.1兆元，遠超過鴻海的1.07兆元，成為全球電子製造代工業（EMS）市值最高的公司。

請繼續往下閱讀...

很難想像，去年營收規模只有鴻海的1/20，獲利也只有鴻海的17.26％，目前僅擁有蘋果無線藍牙耳機和連接器訂單的立訊，市值竟然能夠超過蘋果20多年來的最大代工夥伴—鴻海。

其實日本媒體報導並非空穴來風，日前一家蘋概股高層就對本刊透露，今年下半年蘋果即將推出的新一代iPhone 12，分食組裝訂單的代工廠出現新面孔，就是來自對岸的立訊。「以前的iPhone都由鴻海、和碩與緯創等台廠負責組裝，但是今年蘋果高層找上了王來春（立訊董事長），要她加入iPhone組裝廠之列。」該高層說。

將於9月發表的iPhone 12，是蘋果首支5G手機，傳聞相機功能大躍升，鏡頭從三眼變四眼，果粉極為期待。身為立訊董事長的王來春何許人？為何能獲蘋果青睞，加入iPhone 12代工行列？原來，她曾是鴻海創辦人郭台銘旗下富士康深圳廠的打工妹，1999年離開富士康創業，師法「鴻海模式」，從連接器做起，一路壯大。

隨著立訊股價飆漲，今年53歲的王來春身家高達人民幣445億元（約新台幣1,868億元），相較於郭台銘的1,770億元有過之而無不及。而王來春的哥哥王來勝，也是立訊共同創辦人與大股東，兄妹倆的身價合計超過新台幣3,500億元。

本刊私下詢問鴻海集團主管，是否有聽聞立訊將加入iPhone 12組裝代工名單的消息？「形勢比人強，EMS（電子製造服務）模式已經是顯學，稍微用心一點的陸廠都學會了，台商已沒有優勢。」一位不願具名的鴻海集團主管無奈地表示。

蘋果為何會看上營收規模遠不如鴻海，僅幫蘋果代工組裝無線藍牙耳機AirPods的立訊，加入iPhone 12組裝代工之列？關鍵在於「台商會做的，很多中國廠商幾乎都會做了。」曾任鴻海主管、後來自行創業的林先生分析。

今年53歲的王來春身家高達人民幣445億元（約新台幣1,868億元），相較於郭台銘的1,770億元有過之而無不及。（翻攝王來春微博）

《日經亞洲評論網站》報導，在蘋果要求下，大陸代工廠立訊精密將啟動歷年來規模最大的投資，標的為台灣金屬機殼廠可成，藉此打造新的iPhone代工生態圈。消息一出，在中國深圳交易所掛牌的立訊精密市值衝高到1.1兆元，遠超過鴻海的1.07兆元，成為全球電子製造代工業（EMS）市值最高的公司。

一家蘋概股高層對本刊透露，今年下半年蘋果即將推出的新一代iPhone 12，分食組裝訂單的代工廠出現新面孔，就是來自對岸的立訊。「以前的iPhone都由鴻海、和碩與緯創等台廠負責組裝，但是今年蘋果高層找上了王來春（立訊董事長），要她加入iPhone組裝廠之列。」該高層說。

將於9月發表的iPhone 12，是蘋果首支5G手機，傳聞相機功能大躍升，鏡頭從三眼變四眼，果粉極為期待。身為立訊董事長的王來春何許人？為何能獲蘋果青睞，加入iPhone 12代工行列？原來，她曾是鴻海創辦人郭台銘旗下富士康深圳廠的打工妹，1999年離開富士康創業，師法「鴻海模式」，從連接器做起，一路壯大。

隨著立訊股價飆漲，今年53歲的王來春身家高達人民幣445億元（約新台幣1,868億元），相較於郭台銘的1,770億元有過之而無不及。而王來春的哥哥王來勝，也是立訊共同創辦人與大股東，兄妹倆的身價合計超過新台幣3,500億元。

本刊私下詢問鴻海集團主管，是否有聽聞立訊將加入iPhone 12組裝代工名單的消息？「形勢比人強，EMS（電子製造服務）模式已經是顯學，稍微用心一點的陸廠都學會了，台商已沒有優勢。」一位不願具名的鴻海集團主管無奈地表示。

蘋果為何會看上營收規模遠不如鴻海，僅幫蘋果代工組裝無線藍牙耳機AirPods的立訊，加入iPhone 12組裝代工之列？關鍵在於「台商會做的，很多中國廠商幾乎都會做了。」曾任鴻海主管、後來自行創業的林先生分析。

「待在鴻海，一輩子當工人；離開鴻海，就變成大老闆。這就是王來春的最佳寫照，也是鴻海最大的問題，我就因為這樣離開鴻海創業的，王來春如果繼續待在鴻海，就沒有向上發展的潛力，立訊就是鴻海自己培養出來的頭號競爭者。」林先生對本刊形容。

「王來春從鴻海挖了很多關鍵人才。」林先生說：「在鴻海月薪人民幣2,500元的員工，到立訊變7,500元，領人民幣1萬元的副理變3萬元，還有股票分紅。很多立訊主管原本都是鴻海人，立訊剛成立時，王來春就幫鴻海代工連接器，協助降低成本，早期立訊營收有一半來自鴻海，後來蘋果發現立訊逐漸壯大，直接找立訊代工。


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