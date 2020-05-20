嘉大學生跨域學習　榮獲「2020商業實戰提案賽」優勝

▲嘉大艾群校長(中)、外語系張芳琪老師(左3)、嘉易創創育中心黃振瑋創辦人(右1)與得獎學生合影 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學外國語言學系應用外語組張凱宇、劉育愷、景觀學系林威宏及外語系英語教學組毛垣婷4位同學組隊，參加嘉義市政府、嘉義市工商策進會與嘉易創創育中心聯合舉辦「2020商業實戰提案賽」，從海選初賽到最終提案決賽中脫穎而出，榮獲優勝，展現跨領域合作與多元學習成果。

「2020商業實戰提案賽」為首次嘗試透過擬真的提案競賽，讓參賽的學生在學習商業管理相關技能時，能多面向瞭解商業提案的各項要點。該競賽邀請嘉義耐斯王子大飯店、嘉義智選假日酒店及蘭桂坊花園酒店合作，由業者出題，並由參賽者進行商業提案，讓參賽學生應用市場行銷及數據分析，進而提出創新商業提案，發展有潛力的商業模式，優秀參賽者更有機會與優質企業合作，獲得實現商轉機會。

▲決賽現場來自不同領域參賽團隊角逐最終3組優勝名額。 （圖／記者翁伊森翻攝）

外語系張凱宇同學表示，雖主修外語，但對管理課程有興趣，因此大二開始迄今到同屬嘉大的新民校區修習跨領域管理課程，為想評估個人學習成果而參與此項競賽。毛垣婷同學表示，感謝外語系張芳琪老師、張淑儀老師、徐慶鐘老師及黃柏源老師決賽前撥時間指導口語表達與簡報製作技巧，讓我們有機會獲獎。

▲嘉義市建設處處長陳光興 (右1)頒獎給嘉大獲獎學生。。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉大校長艾群表示，該競賽有來自嘉義大學、中正大學、南華大學及吳鳳科技大學四所學校，共計30餘組不同領域參賽團隊角逐最終3組優勝名額，最後從中脫穎而出實屬不易，學生能拋開理論框架，進入商業應用的實戰經驗，更是彌足珍貴的歷程，艾校長鼓勵所有學生在學期間應用所學勇於參與各項競賽，奠定日後就業或創業良好基礎。

嘉大產學營運及推廣處黃健政處長表示，該處致力於協助嘉大學生進行創意發想與自我實踐，並結合高教深耕計畫與USR Hub，期能全面提供學生所需資源，達到善盡大學社會責任之目標。

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