國巨完成「海外可轉換公司債」訂價！溢價率30%　換算價格為每股485元

▲國巨董事長陳泰銘。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

記者楊絡懸／台北報導

國巨公司（2327）19日宣布，完成海外可轉換公司債（ECB）訂價，轉換價格以5月19日收盤價373元為基準價格，轉換溢價率為30%，換算轉換價格為每股485元。此次發行的海外可轉換公司債（ECB），發行期間5年，票面利率為0%，發行總額為1.8億美元（約新台幣54億元）。

國巨指出，由於國際投資人看好國巨長期營運發展與全球性布局策略，以及未來國巨和美國基美的合併綜效，參與認購的投資者主要為國際知名的長線機構投資人，認購金額為發行金額2倍的超額認購，足見國際機構對國巨經營團隊和公司及產業前景深具信心。

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此外，國巨也表示，4月20日完成總金額約6.5億美元的海外存託憑證（GDR）募資，5月19日再順利完成總金額1.8億美元的海外可轉換公司債（ECB）訂價，除了提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略外，並有效提升國巨公司的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。

據悉，此次國巨發行的海外可轉換公司債（ECB），其30%的轉換溢價率是亞洲地區今年來最高的溢價幅度 （除歐元計價以外），也是近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。

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