瑞幸咖啡財務造假…那斯達克通知摘牌　「陸版星巴克」要求舉行聽證會

▲瑞幸咖啡。（圖／CFP）



記者王致凱／綜合報導

瑞幸咖啡（Luckin Coffee）19日表示，已經接到那斯達克交易所的書面通知，告知其必須下市。瑞幸咖啡表示，計畫對此要求舉行聽證會，在聽證會結果公布前，將繼續在那斯達克上市。

有「陸版星巴克」之稱的瑞幸咖啡先前爆發財務造假醜聞，造成投資人恐慌，股價暴跌超過8成，並自4月7日起停牌至今；瑞幸最後一次成交價為4.39美元，市值僅剩下11億美元。

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根據披露的文件顯示，美國證券交易委員會（SEC）上市資格委員會做出摘牌決定理由，包括根據那斯達克交易所上市規定，瑞幸財務造假事件引發公眾利益的擔憂，且瑞幸過去未能公開披露有效訊息，並通過先前的商業模式進行虛假交易。

瑞幸咖啡表示，已經計畫申請舉行聽證會，在聽證會結果公布前還未被摘牌。一般而言，聽證會通常在申請後30至45天內舉行。

瑞幸咖啡成立於2017年11月，總部設在福建省廈門，於2018年1月試營運。成立之初的兩年內，瑞幸咖啡透過快速展店和用戶補貼，迅速站穩中國咖啡市場，同時還以中概股最快速度IPO，於2019年5月正式在美國那斯達克掛牌上市，未料上市僅1年便遭勒令下市。

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